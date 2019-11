McWilliams Arroyo subirá a las 115 libras Por Primerahora.com 11/22/2019 |09:26 p.m.

McWilliams Arroyo subirá a las 115 libras para su próximo combate, el 7 de diciembre ante el dominicano Juan Gabriel Medina durante el evento estelar de DIRECTV Boxing Nights en el Coliseíto Pedrín Zorrilla de San Juan.

La cartelera, que cierra el año para las empresas Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment, se transmitirá por el canal 161 de DIRECTV.

“Ya son 33 años y se hace más difícil mal tratar el cuerpo para bajar a 112 libras, así que optamos por subir al ring desde ahora en las 115 libras. Eso implica que tuve que dejar vacante el título Latino de la OMB (Organización Mudnail de Boxeo) del peso mosca pero también significa que voy a subir más fuerte y mejor preparado para mi próxima pelea”, sostuvo Arroyo en un comunicado de prensa.

El púgil, que tiene marca de 19-4 con 14 nocauts, agregó que tendrá un fuerte reto ante Medina.

“Tenemos un gran reto en el dominicano Juan Gabriel Medina (11-3 con 10 KO’s) y hay que subir en gran condición para ese combate. Es un rival de cuidado que nunca ha sido noqueado y que sus tres derrotas son ante peleadores de buen nivel, incluyendo al excampeón mundial Rau’Shee Warren. Además, tiene 10 nocauts en 11 victorias, así que también pega. Estamos actualmente caminando en 122 libras, así que el corte a 115 va a ser mucho más fácil. Estamos entrenando duro, pero comiendo muy bien. El 7 de diciembre van a ver a un McWilliams Arroyo más fuerte y listo para lo que traiga Medina”.

En la pelea semiestelar de la velada, Bryan ‘Chary’ Chevalier (13-1-1 con 10 nocauts) estará exponiendo por primera vez su cetro Latino de la OMB en las 126 libras cuando se mida al colombiano Yeison Vargas (17-2 con 12 nocauts).

“Este título lo gané con mucho sacrificio y no voy a permitir que nadie venga a quitármelo. No podemos bajar la intensidad ahora que somos campeones. La meta es ser campeón del mundo”, sostuvo Chevalier.

Acerca de Vargas, el bayamonés sostuvo que “solo conozco su récord. La asignación de estudio se la dejo a Emilio (Lozada). Mi entrenador hace el plan de trabajo y yo ejecuto arriba del ring. Pero no subestimo a nadie. Sé que es pegador y en el boxeo no hay enemigo pequeño. Mira lo que me pasó con Alcides (Santiago, su única derrota). Hay que estar vivo con cualquier oponente y voy a venir bien preparado para él”.

Chevalier lleva cinco victorias consecutivas desde el 2017, incluyendo una amplia decisión unánme sobre Luis ‘Popeye’ Lebrón para capturar el cetro Latino el pasado 17 de agosto.