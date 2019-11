Noquean al boricua Jason Sosa

El púgil puertorriqueño Jason ‘El Canito’ Sosa perdió por nocaut en el cuarto asalto ante el mexicano Miguel ‘El Alacrán’ Berchelt en un combate celebrado el sábado en la noche en Carson, California.

Con la victoria, Berchelt hizo su sexta defensa exitosa del campeonato de las 130 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El final del combate ocurrió en las postrimerías del cuarto asalto, cuando la esquina de Sosa detuvo el combate ante el fuerte castigo que recibía el retador. La pelea terminó a los 2:56 del cuarto round.

En ese asalto, Sosa fue derribado por segunda vez en la pelea, en esa ocasión por un poderoso gancho de izquierda al cuerpo. El boricua también sufrió una cortadura sobre el ojo izquierdo.

La primera caída del combate fue en el segundo asalto, cuando el nativo de Cancún combinó al rostro de Sosa con un gancho de izquierda y un recto de derecha.

VIDEO: The moment Miguel Berchelt stops Jason Sosa here in Carson, CA. CSAC official jumps on ring to get referee Jack Reiss' attention. #BercheltSosa #TopRankOnESPN @TheLastRound12 pic.twitter.com/NkBNQZOL5N