“Pitufo” Díaz: “Estoy en el nivel de pelar por un título mundial”

El peso pluma Christopher “Pitufo” Díaz no permitirá que la derrota que sufrió a manos de Shakur Stevenson detenga sus aspiraciones a un cetro mundial en las 126 libras.

Stevenson (11-0, 6 KO) fue favorecido por los jueces 100-90, 99-91 y 98-92.

A pesar de haber caído por decisión unánime el pasado sábado en Nueva York, Díaz les tiene el ojo puesto a dos púgiles de renombre.

“Hay dos rivales que tengo en mente; Oscar Valdez y Jessie Magdaleno”, dijo Díaz. “Estoy haciendo mejores peleas que cualquiera de ellos en este peso. Contra ninguno de ellos dura más de cuatro asaltos. Estoy en el nivel de pelar por un título mundial”, agregó el barranquiteño.

Durante 10 episodios, Stevenson dominó al boricua gracias a efectivos jabs, acompañadas por acertadas rectas de izquierda que encontraron los espacios para castigar a Díaz (24-2, 16 KO).

“Sabía que Shakur era un boxeador incómodo. Lo que hizo fue correr toda la noche. Es un muchacho talentoso, pero rehuyó a la pelea. Fue inteligente, usó sus habilidades y no lo pude descifrar”, afirmó.

Díaz adelantó que separó unos días para compartir con su familia antes de regresar al gimnasio esperanzado en volver al ring para agosto o septiembre.

“Tengo dos derrotas ante rivales clase A. Estoy probado y no quiero hacer una carrera contra rivales flojos. El resultado no me detendrá porque las derrotas las he vendido caras. No salí lastimado, pero estuve cuatro meses alejado de mis hijas y las quiero disfrutar”, concluyó.