Se lucen los boxeadores boricuas en Kissimmee Por Primerahora.com 05/25/2019

Primerahora.com

Los boxeadores puertorriqueños que están activos en las peleas preliminares de la cartelera que Top Rank presenta en el Osceola Heritage Park de Kissimmee, Florida, están dando de qué hablar.

Primero, Henry “Moncho” Lebrón mejoró su récord a 9-0 con siete nocauts cuando la esquina de del mexicano Luis Ruiz Lizarraga solicitó que el combate fuera detenido. El resultado oficial fue nocaut técnico en el minuto 2:33 del primer asalto.

Lizarraga Jr.'s corner calls the fight and Henry Lebron wins it by TKO.#ItoHerring pic.twitter.com/aSuwe7NgYb — Top Rank Boxing (@trboxing) May 25, 2019

Por otro lado, Orlando González impuso su fortaleza y pegada parar a Roxberg Patrick Riley con un nocaut técnico en el tercer episodio. El boricua coloca su récord en el boxeo rentado en 11-0 con ocho por la vía rápida.

Orlando Gonzalez knocks down Patrick Riley with the right hand and this one is over!! #ItoHerring pic.twitter.com/p416LKIeDi — Top Rank Boxing (@trboxing) May 25, 2019

Mientras tanto, el peso super mediano Edgar “Pachanga” Berlanga extendió su racha de triunfos por nocaut con otra impresionante demostración. Esta vez derribó Gyorgy Varju con una combinación de tres golpes.

ANOTHER ONE. All Edgar Berlanga does is win by 1st Round KOs!! #ItoHerring pic.twitter.com/xxjfUKVVbY — Top Rank Boxing (@trboxing) May 25, 2019

El húngaro no se levantó de la lona.