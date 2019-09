Xander Zayas está listo para iniciar su carrera

El púgil puertorriqueño Xander Zayas ha soñado con el momento de iniciar su carrera en el boxeo profesional desde los siete años. El novel prospecto de la empresa Top Rank finalmente tendrá la oportunidad de demostrar sus talentos el próximo 26 de octubre durante una cartelera que tendrá como escenario el Reno Sparks Convention Center en Reno, Nevada.

“Esa realidad de ser boxeador la tenía desde que comencé en el boxeo porque sabía que en algún momento sería profesional”, compartió Zayas, quien el pasado marzo estampó su firma en contrato a la tierna edad de 16 años. Una vez alcanzó los 17 años el pasado 5 de septiembre, los concertadores de peleas de Top Rank comenzaron a buscarle espacio dentro de una función.

“Es una gran oportunidad haber firmado a esta edad con Top Rank, la mejor compañía en el boxeo ahora mismo. Tengo fecha y estoy preparado. Ya que cumplí los 17 años y me dieron la fecha, sentí un alivio porque cada día estoy más cerca de alcanzar mi sueño y mis metas”, agregó.

Zayas nació en San Juan, pero lleva años residiendo con su familia en Sunrise, Florida, donde estableció una breve, pero exitosa carrera a nivel aficionado. Allí mantiene actualmente su centro de entrenamiento.

“Desde que firmé me he mantenido entrenando. Físicamente me siento súper preparado y técnicamente también. Siento que tendré una buena pelea como profesional”, sostuvo.

“Muchos boxeadores se van a otros gimnasios, pero estoy en el mismo con el mismo coach y las mismas personas a mi alrededor en Florida, y haciendo lo que siempre he hecho. Durante los pasados meses he trabajado mucho con pesas, velocidad y agilidad, además de guanteos que estamos haciendo. Me he concentrado en el trabajo técnico”, explicó.

Zayas, quien hará campaña en la división welter (147 libras) reconoció que existen enormes expectativas sobre él.

“Nervios no siento porque llevo haciendo esto 12 años de mi vida. Uno se prepara mentalmente, porque uno sabe a lo que se trepa al ring, que es a salir ganador e ileso”, concluyó.

La función estará disponible en la aplicación ESPN+.