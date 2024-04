Jonathan “Bomba” González está en vías de acordar una pelea de unificación contra el africano Sivenathi Nontshinga, monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 108 libras.

El pleito sería el 15 de junio en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu en Manatí.

“Muchas cosas están habladas y dialogadas. Lo importante que es la bolsa está cuadrada, pero faltan unos detalles”, dijo González, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“No es ganar solamente, sino qué pasará luego. Vivo en Caguas y quiero estar unos tres o cuatro días en un hotel cerca para no tener que viajar”, agregó.

González consideró subir de las 112 libras dado que el cetro de la OMB quedó vacante cuando Jesse “Bam” Rodríguez optó por retar a Juan Francisco “Gallo” Estrada por la corona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Me quedo en las 108 libras. Voy a pelear de una o dos más en ese peso. Rodríguez dejó el título vacantes, pero por el momento no me interesa. Tengo una oferta de Matchroom Boxing que mi promotor Tutico Zavala me presentó. La voy a estudiar y a dialogar con mi equipo para tomar la mejor decisión. Mi deseo es unificar”, compartió.

“El último puertorriqueño que unificó títulos fue Tito Trinidad. Estamos trabajando para ver si puedo estar presente el 15 de junio”, continuó.

González viene de superar al también boricua René “El Chulo” Santiago por decisión unánime el pasado 2 de marzo.

El evento en Manatí marcará el retorno de Subriel Matías (20-1, 20 KO) a Puerto Rico. El actual campeón FIB en las 140 libras arriesgará la faja ante el australiano Liam Paro (24-0, 15 KO). También formará parte de cartel Yankiel Rivera (5-0).