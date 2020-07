Una de las pugnas entre Félix ‘Tito’ Trinidad y Banco Popular de Puerto Rico entró a su etapa decisiva.

Los abogados de Trinidad, así como de la institución financiera, deberán someter sus memorandos para la consideración del juez Arnaldo Castro Callejos antes de resolver una Solicitud Urgente de Remedio Provisional de Aseguramiento de Deuda que Banco Popular radicó el pasado noviembre para que se le conceda el derecho de retener unos activos que mantiene el exboxeador para satisfacer una deficiencia en una línea de crédito de $22 millones que obtuvo en el 2010.

Las vistas comenzaron el pasado febrero en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan con el testimonio de Trinidad, seguido por funcionarios de Banco Popular, así como una exempleada con conocimiento de los procesos para transferir la línea de crédito que fue originada en Wells Fargo por alegada insistencia del entonces asesor financiero de Trinidad, José ‘Pepe’ Ramos.

“La vista de embargo concluyó. Se dio por vídeo conferencia y a cada parte le corresponde someter los memorandos exponiendo sus respectivos argumentos. Tenemos 20 días. El juez nunca tiene un término, pero resuelve rápido”, dijo Eric Quetglas, abogado de Trinidad.

Por otro lado, Quetglas reclamó que Banco Popular detuvo los pagos mensuales de $63,500 que le hacía a Trinidad por concepto de los intereses y dividendos. El abogado sostuvo que desde marzo Trinidad no recibe dichos ingresos.

En marzo de 2018, el juez Arnaldo Cuevas Ramos resolvió que la principal institución financiera de Puerto Rico debía hacer un pago por $873,659 debido a que había suspendido el estipendio. En septiembre de 2018, Trinidad finalmente sintió un alivio económico gracias que recibió los $2 millones que se le adeudaban. Sin embargo, el expúgil se encuentra de vuelta a la misma situación.

“Los dividendos no alcanzan para hacer los pagos. Una vez se le ordenó a (Banco Popular) pagar retroactivo con unas cantidades que había en el “money market”, pero eso se agotó. La sentencia no distingue de dónde saldría el dinero para pagar, simplemente que el banco tiene que continuar haciendo los pagos mientras no se resuelva el caso. Ahora los abogados de Banco Popular quieren presentar los mismos argumentos cuando eso fue resuelto en el 2018″, explicó Quetglas.

Hace cinco años, el múltiple campeón mundial comenzó una batalla para tratar de recuperar parte de la fortuna que amasó en el boxeo rentado. Trinidad ha argumentado desde el inicio del pleito que fue el banco y sus asesores quienes le indujeron a las inversiones sabiendo que existían riesgos.