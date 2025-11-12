Para el próximo rival del boricua Xander Zayas y campeón mundial de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Abass Baraou, pelear en territorio enemigo no es una desventaja, sino puro combustible.

El púgil alemán, de 31 años, asegura que la presión del público boricua en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot lo motivará aún más cuando rete al puertorriqueño en una pelea unificatoria el 31 de enero de 2026.

“Aquí en Puerto Rico hay más gente, más gritos, más de todo… pero eso es motivación para mí”, afirmó Baraou con serenidad a Primera Hora , previo a la conferencia oficial del anuncio de la reyerta este miércoles en el “Choliseo”.

PUBLICIDAD

Baraou (17-1, 9 KO’s) expondrá su faja de la AMB, mientras el boricua (22-0, 13 KO) defenderá su título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Será apenas la segunda unificación de títulos mundiales que se celebra en Puerto Rico, después de la que protagonizaron Iván Calderón y Giovani Segura en 2010.

Posan frente al Choliseo con sus correas.

Un visitante con hambre

Baraou, nacido en Alemania y de ascendencia africana, afirmó que su experiencia en el ensogado será su mayor atributo ante Zayas.

En agosto, derrotó al cubano Yoenis Téllez por decisión unánime para coronarse campeón interino de la AMB, y poco después fue elevado a monarca absoluto tras la renuncia de Terence Crawford al cinturón, luego de convertirse en monarca indiscutible del peso supermediano ante Saúl “Canelo” Álvarez.

“Estoy enfocado, determinado y constante. La experiencia que tengo, el trabajo y los sacrificios me han preparado para este momento. Tengo ambición y dureza. Estoy listo para mostrar todo lo que he trabajado en silencio”, expresó.

Aunque reconoció que silenciar el “Choliseo” no será tarea fácil, el germano dijo que disfruta ese tipo de atmósfera. Baraou está por primera vez en la isla.

“No me importa si me golpean una o dos veces, soy rudo, y haré que mi rival sienta mi fortaleza. Mi tiempo llegó”, aseguró el alemán.

“Es el momento de nosotros”

Su entrenador, el cubano Jorge Rubio, quien lo ha dirigido en sus últimas cuatro peleas desde Miami, aseveró a este diario que el plan de pelea está claro y el ambiente en contra no será un factor que les impida salir por la puerta ancha.

PUBLICIDAD

“Es el momento de nosotros el pelear aquí en Puerto Rico. Eso, no nos va a coger de sorpresa porque ya estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados, no importa el lugar si es bueno o si es malo. A él lo que le interesa es ganar su pelea, salir victorioso esa noche y venimos con todo”, manifestó.

Rubio detalló que Baraou ya inició un campamento de 12 semanas en Miami enfocado en fortalecer su condición física y ajustar detalles técnicos. Rubio y Barau se encaminan a su quinta pelea juntos en la esquina.

Los entrenamientos en el gimnasio arrancarán este jueves.

Los púgiles compartieron guanteos el pasado año.

Zayas y Baraou no son figuras desconocidas, pues el alemán fue el compañero de sparring del boricua cuando este se preparaba para su enfrentamiento contra Damián Sosa el pasado año.

“Este es un peleador que ya conocemos. Hemos trabajado en sparring con él. Ya sabemos los detalles. Tenemos que seguir recopilando. Tenemos que fijarnos en detalles mucho más profundos para que eso nos dé la victoria", comentó Rubio.

Para Rubio, su estudiante tiene atributos con los que cualquier entrenador desearía trabajar. Aseguró que van más allá del talento.

“Tiene enfoque, sacrificio, perseverancia y lealtad. No deja nada a medias. Es el tipo de boxeador que cualquier entrenador quisiera tener”, concluyó el maestro.