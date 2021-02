La última vez que Adrien “The Problem” Broner estuvo en el ring fue en enero de 2019 para enfrentar al filipino Manny Pacquiao. No fue una noche memorable para Broner, pues sufrió una derrota por decisión, la segunda en un periodo de año y medio.

Sin embargo, ese fue el menor de los problemas de Broner. Luego de la pelea tuvo que lidiar con múltiples contratiempos legales y financieros. Sin embargo, intentará reencontrar la ruta ganadora el próximo 20 de febrero cuando enfrente al puertorriqueño Jovanie “El Lobito” Santiago (14-0-1) en el duelo estelar de la cartelera que tendrá como escenario el Mohegan Sun Casino en Uncasville, Connecticut.

Broner conversó con este medio sobre los recientes traspiés, sus expectativas y planes futuros.

¿Cómo resumes los pasados dos años?

“Estuve disfrutando la vida. Nunca había tomado un descanso del boxeo desde que tenía seis años hasta la última pelea. Me dije que haría una pausa y lo hice, pero es el momento para volver”.

¿Qué cambios hiciste en tu estilo de vida?

“Tuve que dejar de hacer muchas cosas. Dejé el licor a un lado, las chicas, los clubes nocturnos y las fiestas. Me tuve que establecer y concentrarme porque el boxeo no dura para siempre. Siento que me estoy acercando a los últimos años de mi carrera en el boxeo a pesar de que solamente tengo 31 años. Logré muchas cosas temprano en mi carrera y es tiempo para dejarlo todo por los próximos tres a cinco años para retirarme de una vez”.

Además de una victoria, ¿qué cosas deseas llevarte de la pelea?

“Solamente quiero tener un buen desempeño. Nuevamente hacer lo que amo. Amo el boxeo. Puedo tener el peor día del mundo, pero si voy a gimnasio y me pongo los guantes de boxeo, todo desaparece. Estoy volviendo a mi primer amor”.

¿Qué le respondes a los críticos que dicen tus mejores días están en el pasado?

“Todos tenemos críticos. No los escucho, pero mientras sigan hablando de mí, eso significa que estoy hacienda algo bien, que soy relevante. Así que me concentro en dar un espectáculo para luego mirar a la próxima”.

¿Cómo te preparas para alguien como Santiago que no ha estado en ese tipo de escenario?

“Como si fuera a pelear contra Pacquiao. Sé que (Santiago) vendrá a pelear, definitivamente intentará sacarle provecho lo más que pueda e intentará obtener el triunfo. Iré como si enfrentaré a Godzilla. Puede que no tenga el nombre grande, pero está invicto y tratará de ganar. Será un oponente difícil, pero estoy concentrado, he entrenado duro y buscaré la victoria”.