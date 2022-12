Alberto “El Explosivo” Machado necesitaba una tregua luego de 20 años batallando dentro del ring.

La oportunidad para hacerlo se presentó en marzo de 2021 cuando cayó vencido a manos del mexicano Ángel Fierro. Para Machado, fue su tercera derrota en cuatro combates y, además, una clara señal de que la mejor decisión era tomar una pausa para recargar las baterías aunque también contempló la posibilidad de acogerse al retiro como púgil.

“Sabía que había algo mal en mí y cuando uno lo reconoce que algo puede ser mejor, las dudas siempre estarán. Se hizo un perfil fisiológico para saber cuál era la división correcta para pelear. Decidí darme una oportunidad adicional. Los deseos cuando entreno han sido los mismos de cuando no había logrado nada”, compartió Machado, quien fue campeón mundial en las 130 libras y ahora hará campaña en las 140.

Machado (22-3, 18 KO) sostuvo que tiene como objetivo escalar posiciones dentro de la nueva división hasta obtener una oportunidad titular. El primer paso lo espera dar el 9 de diciembre ante José Marcos Angulo (14-3) por el vacante cinturón Fecarbox del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) durante la función en el coliseíto Pedrín Zorrilla en San Juan.

“Tengo la confianza y la experiencia. Será pelea a pelea. Cuando llegue la oportunidad titular la aprovechará de la misma manera que lo hice en el 2017. Las 140 libras es una división fuerte aunque todas son competitivas. Hay muchos, pero me quiero concentrar en esta primera”, dijo. “Me siento contento y con esperanzas. Como me he sentido en el gimnasio, pues listo más que ansioso porque ya he recorrido un camino lindo. Siempre he estado en el gimnasio entrenando con las altas y bajas”, compartió.

Machado reconoció que el tiempo alejado del boxeo rentado le ofreció el espacio para que su cuerpo descansara adecuadamente.

“Han sido dos décadas en el deporte desde aficionado. Me siento fresco, con más energías cuando subo al ring. Este tiempo me ha venido muy bien. Lo que piensen de mí nunca me ha importado. Me he concentrado en mí y nunca en los pensamientos negativos. He creído en lo que quiero y en lo que sé que puedo hacer”, concluyó.