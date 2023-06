El excampeón mundial Alberto “El Explosivo” Machado aún desconoce cuál será su futuro en el boxeo rentado. El pasado 1 de junio, el púgil puertorriqueño cayó por nocaut técnico ante canadiense Steve Claggett en tres asaltos.

Enseguida, Machado comenzó a meditar sobre el próximo paso a seguir.

“Definitivamente que las cosas no se dieron como esperaba para obtener una victoria, pero no puedo decir si estoy preparado para decir qué será de mi carrera”, confesó Machado. “Estoy contento y agradecido con todo lo que he podido hacer hasta ahora”.

Machado ganó su primer cetro en el 2017 cuando superó a Jezzrel Corrales por nocaut para coronarse campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Lo defendió exitosamente dos veces. En el 2019 lo perdió ante Andre Cancio y también cayó derrotado en la revancha.

PUBLICIDAD

“Fui campeón mundial y pasé mis expectativas. Es muy prematuro para tomar una decisión. Emocionalmente me siento millonario, más allá de lo económico. Tengo una familia y el 2017 y 2018 fueron grandes años para mí. Me abrió los ojos más allá del boxeo. Esta vez me quise dar una oportunidad más como anteriormente, pero en cuanto a mi futuro desconozco qué haré”, relató.

Machado no precisó si lo próximo que haga estará ligado al boxeo.

“Puede ser que sí o que no. Diría que es más no. Llevo dos décadas ligado al boxeo para mantener mi imagen y no cierro ninguna puerta. Entiendo que para agosto o septiembre se sabrá cuál será mi próximo. Fui un joven que salió del residencial público y sobrepasó las expectativas. Me superé y lo logré. Me siento contento, pero hasta el sol de hoy todavía lo estoy analizando”, concluyó.