Una prueba antidopaje que se le administró a Alycia Baumgardner (15-1, 7 KO) previo a su pelea el 15 de julio resultó positivo a dos sustancias prohibidas, anunció la boxeadora en sus redes sociales.

En un comunicado de prensa que compartió en Instagram, la campeona indiscutible de peso pluma explicó que se sometió a dos pruebas, una el 15 de julio y otra el 16, en su primera defensa de su título indiscutible cuando derrotó a Christina Linardatou por decisión unánime. Esos resultados, indicó, fueron negativos.

Sin embargo, la prueba que presuntamente mostró un “encuentro analítico adverso” se le administró voluntariamente el 12 de julio. Este reveló un resultado positivo por mesterolona y metabolitos de acetato de metenolona.

“Dos sustancias de las que nunca he escuchado ni usado de ninguna manera”, refutó la púgil al describir el resultado como un “imposible”.

Baumgardner es la segunda peleadora de la promotora Matchroom Boxing en dar positivo en una prueba antidopaje este mes después de que Dillian Whyte falló una prueba antes de su pelea contra Anthony Joshua, reportó ESPN.

“Para ser clara, sé que nunca he tomado, nunca tomaría y nunca tomaré esta u otra droga. Hacerlo no solo sería poco ético, sino que también sería completamente contrario a la forma en que he entrenado durante toda mi carrera”, repitió la boxeadora.

Según reportó ESPN, el Consejo Mundial de Boxeo dijo en un comunicado que iniciará una investigación sobre los resultados de la prueba, que fue administrada por Drug Free Sport.

Linardatou es la única persona que venció a Baumgardner en su carrera profesional, quien voluntariamente dejó vacante su título de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) debido a un embarazo. ESPN subrayó que la pelea del 15 de julio fue su primera oportunidad de título desde entonces.

“Como atleta profesional, yo y solo yo soy responsable de lo que pongo en mi cuerpo y mi cuerpo es un templo. También soy un orgulloso modelo a seguir para cualquier joven o niña que busque seguir mis pasos. Me tomo esas responsabilidades muy en serio, por lo que sé que no puse y nunca pondría estas subastas en mi cuerpo”, continuó Baumgardner.