Amanda “The Real Deal” Serrano y su promotor Jake Paul iniciaron hoy lunes el contéo regresivo hacia sus combates de este próximo sábado en el Coliseo de Puerto Rico de una manera muy especial: presentando un un renovado gimnasio de boxeo en Carolina como parte de su proyecto de equipar gimnasios a través del país, esto a través de la Fundación Boxing Bullies.

Los púgiles hicieron la presentación en el Gimnasio Muncipal de Carolina, y allí Serrano y Paul hablaron sobre la cartelera que les espera el 2 de marzo, aparte del propósito de la fundación que se encargaría de brindar mejores espacios de práctica para boxeo donde los jóvenes que han sido víctimas de bullying puedan aprender sobre el deporte que enfatiza la defensa personal.

Serrano llegó al espacio con un recibimiento lleno de aplausos y gritos por parte de fanáticos, entrenadores y periodistas.

“No esperaba esto”, decía.

La campeona de siete títulos en pesos distintos no quiso dar muchos detalles sobre el plan de trabajo que llevará para la esperada pelea ante la alemana Nina Meinke, simpáticamente escondiendo cualquier detalle que pudiera ayudar a su rival.

“No quiero decir mi plan de trabajo completo porque mi contrincante puede estar escuchando. Pero estos últimos días he estado asegurándome de perder el peso, mantenerme corriendo y actualmente me siento bien. Mental y físicamente me siento lista. Sé a quién me estoy enfrentando: una peleadora zurda, fuerte y duradera”, expresó Serrano.

No obstante, admitió estar entusiasmada y llena de confianza y emoción por poder presentarse en el cuadrilátero del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, frente a la fanaticada local.

“Esperemos y ella llegue a la pelea. Ella es mi oponente por obligación, es número uno en todas las organizaciones que cargo y pues, solo estoy lista para brindarles una gran actuación, especialmente con mi público local gritando y apoyándome. Ustedes me brindan toda la fuerza extra para ir y pelear con lo mejor de mis habilidades. Va a ser una gran noche, no sólo para Puerto Rico, pero para el mundo del boxeo también”.

El gimnasio Municipal de Carolina incluyó en su renovación la creación de un mural dedicado a la campeona boricua, Amanda Serrano. ( Xavier Araújo )

Además, Serrano dice que pelear en el Choliseo, “es un poco más de presión añadida, pero es una presión que me va a hacer brillar”.

Por otra parte, su entrenador, Jordan Maldonado, también emitió expresiones sobre las expectativas del combate y lo que significa para todo el equipo de trabajo poder pelear en Puerto Rico.

“Esta es nuestra casa, es todo lo que hacemos y siempre nos vamos a nutrir del apoyo de nuestra gente. Vamos a tener la energía para darlo todo. Amanda es ese tipo de persona, cada vez que pelea, da el 110 por ciento y no espero nada menos que eso. La única diferencia es que el amor aquí es real, en cualquier otro lado siempre hay uno que otro boricua, pero aquí todos estarán apoyándonos. Queremos darle un espectáculo a la gente”.

El proyecto de renovación de gimnasios parte de la Fundación Boxing Bullies de Jake Paul. ( Xavier Araújo )

Serrano, quien cuenta con una marca de 46-2-1 estará defendiendo los campeonatos de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Organización Internacional de Boxeo (OIB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB).