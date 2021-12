No es un secreto que Amanda “The Real Deal” Serrano codicia una pelea contra Katie Taylor para ponerle un punto final al argumento sobre quién merece ocupar el trono de la mejor libra por libra del mundo en el boxeo rentado femenino.

Antes de pensar en Taylor, Serrano primero deberá superar un último obstáculo a la española Miriam Gutierrez (14-1, 5 KO) durante la cartelera que tendrá como escenario el Amelie Arena en Tampa, Florida, la noche del sábado.

Para el duelo contra Gutierrez, Serrano (40-1-1, 30 KO) subirá a las 135 libras por primera vez varios años y servirá de preámbulo para una cita con Taylor durante la primavera del 2022, posiblemente, en el Madison Square Garden en Nueva York.

“Me quiero probar nuevamente en las 135 libras. Sabemos que Miriam es una oponente difícil y quiero probar mi poder en ese peso”, compartió Serrano durante una entrevista con este medio. “Me siento bien, fuerte y rápida en este peso”.

Amanda Serrano regresa a la categoría 135 libras por primera vez en varios años. ( Nick Levya / SHOWTIME )

Durante los pasados años, Serrano se mantuvo peleando en las 126 libras. Como parte del proceso para ascender de peso, contrató a un nutricionista que le preparo las comidas.

“Mantener el peso fue lo más difícil. El nutricionista me preparó porciones más grandes de comida para asegurarse que mantenía el peso. Cada vez que voy al gimnasio, trabajo extremadamente duro por lo que bajo de peso fácilmente así que me tuve que asegurar de mantener el peso”, indicó la joven radicada en Nueva York.

Serrano es consciente de que en el horizonte está la posibilidad de una mega pelea con Taylor, pero procura no mira más allá de Gutierrez.

“Toda pelea es importante que viene acompañada por presión. Uno se tiene que mantener esa mentalidad ganadora. Uno puede ser campeona y estar en la cima por un tiempo, pero lo difícil es mantenerse para ser el mejor. Veo a Miriam como una prueba. Nunca miro por encima de mis oponente porque uno nunca sabe lo que puede suceder. En el boxeo hay muchas sorpresas y uno no puede permitir que sucedan”, sostuvo.

Ha transcurrido más de una década desde que Serrano bajó del ring con una derrota.

“Hay quienes desean ver que uno siga ganando y otros que quieren verme perder o fracasar. No me gusta el sentimiento de perder, por eso me aseguro de no dejar la decisión en las manos de los jueces y espero continuar haciendo lo mismo”, concluyó.

El evento estará disponible a través del sistema pague por ver de Showtime desde las 10:00 p.m, hora de Puerto Rico.