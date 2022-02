( Michelle Farsi for Matchroom/MSG Photos )

En medio de la promoción del combate de boxeo femenino más grande en la historia entre la campeona mundial de siete categorías de peso Amanda Serrano y la campeona indiscutible de las 135 libras Katie Taylor, de Irlanda, a efectuarse el sábado, 30 de abril en Nueva York, la puertorriqueña, natural de Carolina, ha comenzado a reclutar exclusivo talento femenino con el fin de velar por sus intereses en un deporte donde reina la desigualdad de paga por género.

“Mi isla ha producido algunos de los mejores boxeadores masculinos y mientras tanto, las mujeres hemos demostrado ser igualmente buenas. Estoy muy feliz de asumir la tarea de dar a conocer a la próxima superestrella femenina Nicole Ocasio”, dijo Amanda Serrano.

“En Nicole veo a una joven súper dedicada, que tiene un talento excepcional y humildad que la distingue. Su pasión por el boxeo es algo serio y su talento ni hablar. Si se mantiene dedicada y enfocada, estoy segura que Puerto Rico tendrá otra campeona mundial muy sólida, pero vamos paso a paso. No será fácil el camino, pero tiene las herramientas para llegar muy muy lejos”.

Serrano, junto a la empresa RB Management, de su presidente Richard Borges, estarán a cargo de la carrera de la talentosa boxeadora conocida como ‘La Intocable’ por su impecable defensa.

“La grandeza más valiosa y verdadera de Serrano está en su corazón”, dijo Richard Borges.

“En su mejor momento, decide compartir su brillo en medio de la promoción de su histórica pelea en el boxeo femenino. Seguro que tenía miles de opciones, pero no, ella pensó en sus raíces. No esperó a que terminara su carrera para ayudar a otros jóvenes. Lo está haciendo sin necesidad de hacerlo. Nadie conoce mejor las deficiencias del boxeo femenino que Amanda y su equipo. Ella decide servir antes de ser servida”, declaró Borges.

Ocasio, natural de Carolina, al igual que Serrano, pero residente en Texas, conquistó cinco campeonatos nacionales en los Estados Unidos y fue dos veces ganadora del prestigioso torneo de los Guantes Dorados.

Nicole Ocasio es natural de Carolina pero residente de Texas. La joven ha ganado dos veces el título de Guantes de Oro. ( Suministrada )

“Quiero darle las gracias a nuestra campeona Amanda Serrano y su equipo de trabajo por el interés en mí. Me sorprendió mucho saber de su deseo de querer manejar mi carrera. También agradecida por todo lo que Amanda ha logrado con mucha disciplina, determinación y sacrificio por el boxeo femenino y Puerto Rico. No tengo palabras para describir como me siento. Soy una joven orgullosa, bendecida y agradecida del apoyo incondicional de mi amada isla”, dijo Ocasio.

Ocasio, estará realizando su debut en el boxeo profesional el viernes, 1 de abril en Santo Domingo, capital de la República Dominicana como parte de evento promovido por la empresa Shuan Boxing. La pelea será transmitida en vivo por el canal de YouTube de la empresa promotora. El evento comenzará a las 7:00pm.

“Shuan Boxing está dando mucho de que hablar por la calidad de sus peleadores y la escenografía que usan en sus eventos. Tienen varios campeones mundiales y el apoyo de la fanaticada. Le damos las gracias a ellos por permitirle a Nicole debutar en su plataforma. La pelea de Ocasio la podrá ver todo el mundo en vivo por YouTube”, dijo Jordan Maldonado, co-manejador y entrenador de Amanda Serrano.