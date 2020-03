El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ordenó el lunes el cierre de los gimnasios como una de las medidas para tratar de minimizar la propagación del virus COVID-19 por el estado que ha informado unos 950 casos confirmados.

Esa decisión está forzando a la boxeadora puertorriqueña Amanda ‘The Real Deal’ Serrano (38-1-1, 128 KO) a buscar alternativas para continuar con el régimen de entrenamiento para la potencial pelea contra Katie Taylor (15-0, 6 KO), tentativamente programada para el 2 de mayo en Manchester, Inglaterra. El duelo sería por cetros de la división ligera en poder Taylor.

“Hasta la fecha, la pelea no ha sido cancelada, pero en Nueva York cerraron los gimnasio por el virus. No quieren que gente está regando el virus. En la casa que no tenemos el equipo apropiado para entrenar para una pelea tan grande”, sostuvo Jordan Maldonado, entrenador de Serrano, desde la Gran Manzana.

Además de los gimnasios públicos, los privados deberán mantener cerradas las puertas hasta nuevo aviso para mantener una distancia social que ayudaría a controlar la propagación del coronavirus. Dicha orden no ha sido adoptado en Nueva Jersey ni en Pensilvania, por lo que Serrano podría optar por hacer la travesía para entrenar.

“La pelea es para haberla cancelado o aplazado para otra fecha porque los gimnasios en Nueva York están cerrados. En Nueva Jersey están abiertos, pero supongo que es cuestión de tiempo para que pasen una orden similar”, mencionó Maldonado.

Por lo pronto, Serrano se las ingenia para seguir con el plan trazado mientras espera por conocer alguna novedad sobre el evento.

“Se nos hace difícil entrenar. No podemos hacer público, los lugares que hemos ido porque se corren el riesgo de una multa. Estamos haciendo de tripas corazón a ver si esto (coronavirus) se soluciona rápido. Estás permitido correr, ir a un parque, pero no es lo más apropiado”, exclamó Maldonado.

Las carteleras de boxeo que estaban programadas para las próximas semanas tanto en Estados Unidos como en Europa han sido pospuestas hasta nuevo aviso. De hecho, Top Rank anunció que haría eventos sin la presencia de público. Sin embargo, el promotor cambió de parecer y optó por las cancelaciones.

“Los médicos que estén en los hospitales van a necesitar ambulancias. No se pueden dar el lujo de ofrecer servicios en una cartelera cuando hay una emergencia. Las carteleras necesitan médicos y no pueden cederlos por una crisis. Ya nos dijeron que si la cancelan, habría que esperar a una fecha nueva. No podemos hacer nada, pero con la esperanza de que se vaya a dar (la pelea)”, concluyó Maldonado.