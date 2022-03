Seguro. En el pasado hubo boxeadoras como Mia St. John, Christy Martin y Laila Ali que marcaron el pugilismo femenino y consiguieron cierto éxito económico y deportivo.

Pero el boxeo femenino quedará marcado en un antes y después de Amanda Serrano, una puertorriqueña de 5′5″ que ha logrado nueve títulos en siete divisiones distintas, algo que ningún peleador boricua en la larga tradición boxística isleña logró conseguir.

En un deporte creado y dominado por hombres, Serrano ahora dará el mayor paso de su carrera con una bolsa millonaria en la primera cartelera que el Madison Square Garden --con su legendaria trayectoria de más de un siglo como catedral en este deporte-- presenta en la que la atracción principal lo serán dos mujeres: Serrano y la irlandesa Katie Taylor.

PUBLICIDAD

La ganadora del combate del 30 de abril sería la campeona indiscutible de la división ligera bajo las cuatro organizaciones mayores reconocidas en el mundo del boxeo. Ser campeona indiscutida de un peso es otro logro jamás alcanzado por un boxeador boricua en la historia.

“Es un gran honor hacer historia por las mujeres y por mi Isla”, dijo Serrano a Primera Hora mediante una videoentrevista. “Quiero continuar trabajando para ser la mejor persona que pueda ser y la mejor boxeadora en el mundo”.

Mi lema en la vida es que la grandeza requiere grandes sacrificios. Y he sacrificado muchísimo por este deporte, por ser la mejor en este deporte - Amanda Serrano

“Ser boricua y estar en una plataforma como esta como ‘headliner’ en el Madison Square Garden, la primera mujer, es un honor y quiero demostrarle a todo el mundo que hay una razón por la que Katie Taylor y yo estaremos en el ‘spotlight’”, agregó.

Serrano, nacida en Carolina pero criada en Nueva York, tiene marca de 42-1 con un empate y 30 nocauts en una carrera en la que ha tenido que brincar de pesos constantemente en busca de competencia. Aún admite que abrirse paso en el mundo del boxeo, como ella lo ha logrado, sigue siendo difícil. Por lo que con la plataforma que ha logrado, quiere ayudar a otras mujeres en este deporte a tener un camino menos pedregoso.

“Nosotras realmente no tuvimos eso. Enfrentamos muchas dificultades. Mi hermana (Cindy Serrano) me abrió las puertas a mí. Tuvo muchos tropiezos y cuando yo llegué la lucha fue difícil, pero no tanto como la que ella tuvo”, recordó Amanda. “Así que quiero continuar abriendo puertas para niñas y jóvenes como Nicole Ocasio. A ella se le va a hacer más fácil que a mi hermana y a mí. Y me encanta poder ser parte de eso, de ayudarla a ella y a otras mujeres, porque eso es lo que necesitamos: más mujeres en el deporte y mujeres apoyando a mujeres”.

PUBLICIDAD

Amanda Serrano ha sido campeona mundial en siete divisiones del boxeo, gesta que no ha logrado ningún boxeador puertorriqueño. Además buscará ser la primera campeona indiscutida, hombre o mujer, del boxeo boricua. ( Suministrada )

Nicole Ocasio es una peleadora boricua de 21 años que Serrano y su cuñado y manejador, Jordan Maldonado, han acordado manejar y que Serrano ve como tal vez su sucesora en el mundo del boxeo femenino. Porque Serrano, de 33 años, dice que le queda alrededor de año y medio en el boxeo y quiere que esto sea parte de la segunda parte de su carrera.

“Y no solo en boxeo. Quiero aventurarme en otras direcciones como con Tristan Maldonado, que es hijo de Jordan y es skateboarder y modelo. Me gustaría hacer algo así (además de Nicole Ocasio). Me emociona mucho la segunda mitad de mi carrera porque el boxeo es difícil y no puedo esperar a estar retirada y que pueda continuar ayudando a otros”, expresó.

“No quiero ser promotora. Quiero ser manejadora. Jordan es mi manejador, es mi coach de vida y mi asesor. Así que él siempre me ha llevado por el camino correcto en mi carrera y en mi vida. Y nada me gustaría más que devolverle eso a niñas y jóvenes en el deporte de boxeo. Así que quiero aventurarme en cosas como esas. Abrir las puertas para esos muchachos porque nosotras realmente no tuvimos eso”, agregó.

La perseverancia valió la pena

Destacó que pese a todos los problemas que Cindy y ella enfrentaron con promotores y cadenas televisivas, agradece que nunca se quitó, como tantas veces pensó. Siguió dándole al deporte otra oportunidad con la esperanza de que la cosa mejoraría. De que habría un cambio.

Amanda Serrano realiza un tiro al canasto del Madison Square Garden junto a su promotor Jake Paul, durante una visita al recinto para promocionar su pelea previo a un partido de los Knicks de Nueva York. ( Suministrada )

“Sí creo que a través de los años las cosas han mejorado. Y si no fue para mí, pues lo que he logrado que le sirva a otras. He podido tener un pequeño vistazo de lo logrado. Me queda como año y medio, así que espero que en ese tiempo el boxeo de mujeres esté en la cima. Y por eso estoy muy emocionada por esta pelea”, continuó.

PUBLICIDAD

Yo nunca he tenido un teléfono celular, nunca he tenido una cita ni un novio, no voy a fiestas, no fumo y no bebo. Y yo pienso que por eso es que estoy donde estoy ahora - Amanda Serrano

Admite que luego de haberse probado hasta en el MMA y haber dominado ampliamente el boxeo femenino, para que una mujer se abra paso en el mundo del boxeo sigue siendo muy difícil, pero menos que antes. Y cuenta que sacrificó y sigue sacrificando muchas cosas en su vida por demostrar su calidad y por cumplir su sueño de ser la mejor del mundo.

Katie Taylor y Amanda Serrano combatirán frente a frente el 30 de abril. ( Mark Robinson )

“Mi lema en la vida es que la grandeza requiere grandes sacrificios. Y he sacrificado muchísimo por este deporte, por ser la mejor en este deporte. Pero todo ha valido la pena. Si hay niñas y mujeres jóvenes que deciden ser boxeadoras, y eso es lo que quieren hacer, que se preparen porque va a ser un largo y pedregoso camino. Pero hay que tener paciencia”, afirmó.

“Yo nunca he tenido un teléfono celular, nunca he tenido una cita ni un novio, no voy a fiestas, no fumo y no bebo. Y yo pienso que por eso es que estoy donde estoy ahora. Así que para las muchachas que vengan, que sigan haciendo lo que aman. Que crean en eso. Que el sacrificio valdrá la pena y el cielo es el límite”, finalizó Serrano.