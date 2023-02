Al ritmo de panderos y con el cariño de sus fanáticos y la admiración de sus compañeros deportistas fue recibida este lunes la campeona mundial unificada Amanda Serrano en una actividad que se realizó en horas de la tarde en la cancha Nilmarie Santini, ubicada en los terrenos del Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

Aunque no fue la caravana que se he realizado a otros deportistas, como el querido excampeón Félix “Tito” Trinidad, la actividad no careció del calor de los seguidores del deporte de las narices chatas, quienes aprovecharon la ocasión para pedirle autógrafos, tomarse fotos y compartir una que otra anécdota.

Para la peleadora fue una tarde llena de emociones, que comenzó con la agrupación Florecer Loiceño acompañando a la peleadora y a su manejador y entrenador, Jordan Maldonado, a su entrada a la cancha desde el vestíbulo de las oficinas del DRD.

“Gracias desde el fondo de mi corazón. Yo quería campeona indiscutible porque Puerto Rico nunca había tenido eso y lo necesitábamos”, expresó la Serrano (44-2-1, 30 KO’s) al dirigirse a los presentes, entre los que se encontraban Trinidad y los excampeones Alfredo “El Salsero” Escalera y Alex “El Nene” Sánchez.

“Yo me siento supercontenta”, añadió la deportista, que reconoció que se siente satisfecha por haberle abierto la puerta a las mujeres en el boxeo.

“Yo voy a seguir para adelante. Yo abrí esta puerta para ustedes”, apostilló, lo que llevó a los presentes a aplaudirla.

De hecho, entre el grupo de atletas se encontraban las peleadores Kiria Tapia y Stephanie Piñeiro.

En un aparte con los medios, Serrano agradeció el cariño del público.

“Yo trabajo siempre muy duro para mi isla. Yo siento el cariño y el amor. Eso me lleva a hacer más para ustedes”, puntualizó.

Entre los que acompañaron a Amanda Serrano en la actividad estuvo el expúgil Tito Trinidad. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Durante el evento, el presidente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Francisco Valcárcel, le hizo entrega de una sortija por sus campeonatos. Asimismo, las senadoras Marissa Jiménez y Keren Riquelme le entregaron una proclama y la organización “Veteranos con Puerto Rico” reconocieron su trayectoria.

La boxeadora puertorriqueña consiguió todos los títulos de las 126 libras el 4 de febrero con una histórica victoria sobre la mexicana Erika Cruz (15-2, 3 KO’s). En la cartelera realizada en el Teatro Hulu, del Madison Square Garden, Serrano defendió sus fajas de la OMB, Federación Internacional de Boxeo (FIB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Internacional de Boxeo (OIB). Mientras, le arrebató el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) a Cruz.

Una leyenda del boxeo

Cada una de las personas que se dieron cita al recibimiento tenía una historia que compartir sobre la peleadora. Uno de ellos fue Carlos Serrano, quien estuvo presente en Nueva York para la pelea entre la carolinense y Katie Taylor por los títulos ligeros (135 libras) de la irlandesa.

De hecho, ese es el próximo compromiso de la puertorriqueña, quien viajará a Irlanda para la revancha ante Taylor el 20 de mayo.

“Yo quise venir porque a Amanda hay que respaldarla. Ella es una leyenda del boxeo y representa a la mujer puertorriqueña”, declaró Serrano, que le llevó una camiseta con fotos de la peleadora para obsequiársela.

El hombre recalcó que lo más que admira de la púgil es “su humildad” y su enfoque sobre el ensogado.

“Cuando ella está en el ring, no se desenfoca. Tiene su plan de trabajo y lo ejecuta. Ella sigue haciendo cosas grandes en el ring”, manifestó Serrano, quien está convencido que la peleadora de 34 años será la próxima exaltada al Salón de la Fama del boxeo.

Amanda Serrano mira a su mano para ver un anillo conmemorativo que recibió en la ceremonia. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Por su parte, Liliana Vega confesó su admiración por la pegadora y compartió que Serrano la motivó a practicar el boxeo. La mujer acude al Gimnasio Municipal Miguel J. Frau, en Bayamón.

“Esto es épico”, dijo Vega al referirse a los siete títulos divisionales que posee Serrano. “Yo la admiro por su dedicación, por su pasión. De hecho, me inspiró y estoy cogiendo clases de boxeo en el gimnasio de Bayamón. Me inspiró para alcanzar una disciplina, una persistencia y una resistencia. Eso es lo que admiro de Amanda”, apuntó la fémina de 61 años, que espera que el apoyo hacia la competidora continúe.

El publicista Salvador Morales aprovechó la ocasión para llevar una guantes que Serrano utilizó en su primera pelea en Puerto Rico. Eso fue el 22 de abril de 2016, cuando la boricua se midió ante la húngara Edina Kiss en la Cancha Rubén Zayas Montañez, en Trujillo Alto. Serrano resultó vencedora por nocaut técnico.

“Esto es muy especial para mí”, dijo Morales mientras mostraba los guantes. “Ella me los regaló. Los tengo en mi casa porque fue un momento muy lindo porque en ese entonces pensé que al boxeo femenino en Puerto Rico le hacía falta un sitial, y que mejor que Amanda Serrano, de Carolina, Puerto Rico, para el mundo”.