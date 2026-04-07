Amanda “The Real Deal” Serrano regresará al ring el sábado 30 de mayo para enfrentar a la alemana Cheyenne “Pepper” Hanson en un duelo de 10 rounds por los títulos unificados del peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en un doble evento principal de Most Valuable Promotions en el El Paso County Coliseum, la cual será transmitida en vivo por ESPN.

La cartelera, que llevará por título promocional MVPW-03, es el tercer programa conformado exclusivamente por peleas de mujeres que realiza la promotora. Tendrá de pelea coestelar un pleito de revancha entre Stephanie Han y Holly Holm por el título ligero de la AMB.

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Serrano (48-4-1, 31 KO), reconocida como la boxeadora más laureada de la historia femenina y primera campeona indiscutida de Puerto Rico, realizará su segunda aparición del año tras vencer a Reina Tellez en Puerto Rico el pasado mes de enero.

“El boxeo femenino está creciendo a nivel global, y peleas como esta… son prueba de lo lejos que hemos llegado,” dijo Serrano. “Hanson viene a ganar y tiene poder de nocaut. Además, sigo en la caza del récord histórico de nocauts”.

Serrano necesita un nocaut más para igualar en récord de todos los tiempos, que está en posesión de Christy Martin. Con dos, asumiría la marca histórica.

Hanson (17-2, 13 KO), clasificada número cuatro por la OMB y número seis por la AMB, hará su debut promocional con MVP.

“Respeto a mi oponente, pero vengo a dar un golpe de autoridad,” dijo la alemana de 28 años.

El evento contará también con la defensa de Desley Robinson (11-3, 4 KO) ante Mary Spencer (10-3, 6 KOs), así como la contienda entre Lourdes “La Pequeña Lulu” Juárez (39-4, 5 KO) y Yokasta Valle (34-3, 10 KO) por el WBC.

Valle y Juárez medirán fuerzas por la séptima corona mundial de la costarricense, mientras que Juárez es campeona en propiedad mexicana.

El cartel refleja el crecimiento global del boxeo femenino y la filosofía de MVP de promover peleas de alto nivel con un enfoque totalmente femenino en el main card. Serrano, cuyo regreso sigue rompiendo barreras, buscará consolidar aún más su legado en la división de 126 libras.

Las entradas saldrán a la venta el miércoles 8 de abril a través de Ticketmaster.