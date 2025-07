Nueva York. La campeona peso pluma Amanda Serrano y la monarca indiscutible peso ligero Katie Taylor tuvieron una cita con la báscula en la tarde de este jueves ante un público apasionado que se dio cita en el teatro del Madison Square Garden a un día de su anticipado tercer combate que se celebrará en esa instalación.

Ambas peleadoras cumplieron sin problemas con el peso límite de 140 libras. Amanda Serrano (47-3-1, 31 KO’s) marcó 136 libras en la báscula, mientras que Katie Taylor (24-1, 6 KO’s) registró 135.8 libras.

El pesaje fue un espectáculo en sí mismo. Transmitido en vivo por Netflix, el evento reunió a las protagonistas de la cartelera femenina en una plataforma especialmente diseñada para la ocasión, desde la cual se proyectaban los pesos que ya habían sido tomados en horas de la mañana.

Serrano fue la última en subir. En cuanto se colocó sobre la plataforma, esta se elevó varios metros y los boricuas presentes en la sala se hicieron sentir con una ovación.

Culminado el protocolo, la campeona irlandesa y la retadora boricua se encontraron para el tradicional cara a cara. Tras una breve pero intensa mirada, se fundieron en un abrazo.

“Yo soy una guerrera, ella (Taylor) es una guerrera. Siempre es un honor compartir el ring con Katie Taylor”, expresó Serrano en entrevista con Ariel Herlwani.

Amanda Serrano durante el pesaje para su histórico combate contra Katie Taylor en el Madison Square Garden, de Nueva York. ( Xavier Araújo )

Taylo -por su parte- también tuvo palabras de respeto para Serrano.

“Ya hemos protagonizado dos peleas icónicas y Amanda es una campeona fantástica. Sentimos mucho respeto y nos sentimos muy, muy honradas de encabezar una cartelera tan increíble. Este es el momento cumbre de mi carrera. Así que mañana por la noche lo dejaremos todo en el ring nuevamente. Vamos a darlo todo. Será otra pelea épica. Así que no se lo pierdan”, manifestó Taylor, quien expondrá contra Serrano todos sus cinturones de las 140 libras, incluyendo el de The Ring Magazine.

Boricuas celebran a Amanda Serrano

Entre los presentes en el pesaje estuvo Héctor Rendón, un boricua de Bayamón que viajó a la Gran Manzana junto a 14 amigos para presenciar tanto la cartelera entre Taylor y Serrano como la de Edgar Berlanga y Hamzah Sheeraz, quienes se enfrentarán el sábado en el estadio Louis Armstrong, en Queens.

La comitiva se hizo sentir con sus gritos y sus enormes banderas puertorriqueñas.

“Nosotros nos conocemos, somos bien fanáticos de los deportes y nos reunimos a ver las peleas. Decidimos que Amanda merecía nuestro apoyo y vinimos para acá a apoyarla”, explicó Rendón.

Cientos de boricuas se dieron cita al Theatre del Madison Square Garden, de Nueva York, para apoyar a Amanda Serrano en el pesaje de su pelea contra Katie Taylor. ( Xavier Araújo )

El hombre entiende que la boricua va a ganar esta ocasión, “y me atrevo a decir que por nocaut”.

“Algo que nadie piensa que va a pasar, yo pienso que sí va a pasar. Yo creo que por las experiencias previas no puede dejar las cosas las manos de los jueces. Ella tiene que presionar el primer round y cuando la lastime, tiene que arriesgarse y echar el resto para tratar de ganar y no dejar la decisión de nadie”, puntualizó.

La puertorriqueña sucumbió en el primer pleito entre ambas, precisamente en el Garden en 2022, por decisión dividida. Luego, volvió a caer en una apretada decisión unánime a favor de Taylor en Texas.

El bayamonés se mostró complacido con el apoyo que Taylor recibió de la comunidad irlandesa, que también se hizo sentir en el pesaje.

“Espectacular, de verdad que sí. Me alegro que hayan venido a apoyar a Katie Taylor también porque esto es un apoyo para las mujeres. Creo que el boxeo femenino no ha tenido el mismo apoyo, y me alegra que ahora se vea más apoyo”, articuló Rendón.