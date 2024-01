Amanda Serrano se consolidó como una de las principales atracciones del boxeo desde que firmó con Most Valuable Promotions (MVP) en el 2021 al convertirse en campeona indiscutible, ser parte de la primera pelea de mujeres que estelariza una cartelera en el Madison Square Garden y ahora está encaminada a protagonizar una velada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Y ese éxito que la promotora ha tenido con Serrano lo quiere llevar más allá con la creación de Most Valuable Promotions Puerto Rico, una subsidiaria de la compañía que se dedicaría a firmar prospectos boricuas, reveló el cofundador de MVP, Nakisa Bidarian.

“Jake Paul y yo estamos trabajando de cerca con Amanda Serrano y Jordan Maldonado para anunciar en los próximos meses Most Valuable Promotions Puerto Rico. Será una subsidiaria de MVP, que Amanda y Jordan serán propietarios de una parte, y nos enfocaremos en boxeadores jóvenes y probados de Puerto Rico para darles una plataforma”, indicó Bidarian en entrevista con este diario.

Los primeros dos púgiles que formarán parte de Most Valuable Promotions Puerto Rico son Jonathan “Bomba” González y Krystal Rosado. Ambos ya están asociados con la empresa bajo el manejo de Serrano.

Nakiza Bidarian, cofundador de Most Valuable Promotions. ( Carlos Rivera Giusti )

Por su parte, el entrenador de la siete veces campeona divisional, Jordan Maldonado, comentó que ya comenzaron a cazar talentos y anunciarán quiénes serán los próximos integrantes de Most Valuable Promotions Puerto Rico después de que se lleve a cabo el cartel del 2 de marzo.

“Tenemos par de boxeadores que les tenemos el ojo. Ya empezamos con Krystal y Bomba. Después de este evento vamos a anunciar uno o dos más nuevos porque ahora estamos enfocados en la pelea. Para el verano, estaremos anunciando”, aseguró Maldonado.

Asimismo, el entrenador recalcó que la subsidiaria firmará estrictamente a prospectos y González, quien es el actual campeón junior mosca (108 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), fue una excepción a la regla.

“Lo de Bomba fue porque es un amigo de nosotros, siempre nos ha apoyado y necesitaba ayuda e hicimos eso. Pero, para mí, es más importante ayudar al boxeador que está subiendo de abajo. Ya el boxeador que fue campeón está en su momento”, indicó.

De acuerdo con Maldonado, uno de los aspectos que lo motivó a comenzar este proyecto es la ausencia de una plataforma con alcance internacional para los púgiles del patio.

“Vamos a enseñar que Puerto Rico sí tiene boxeadores, pero no tienen la plataforma correcta. A veces los ponen en carteleras donde la gente no los ve y eso no los ayuda. Nosotros (MVP) hacemos ocho carteleras al año y todoas con televisión”, afirmó.

No hay duda de que Most Valuable Promotions Puerto Rico podría impulsar las carreras de múltiples peleadores boricuas. Con seis eventos televisados en DAZN y dos en distintos servicios de streaming anualmente, la compañía cofundada por Jake Paul tiene un alcance de millones de personas.

Rosado ha sido el mejor ejemplo de cómo la empresa manejaría a sus talentos. Luego de ganar la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, la boricua dio el salto al profesionalismo, pero de la mano de Serrano como su manejadora. En apenas dos meses, se apuntó dos victorias por decisión unánime.

Y en apenas su tercer combate como profesional, peleará frente a más de 19,000 personas en su isla. Rosado formará parte de la megacartelera en el Coliseo de Puerto Rico, donde verá acción en un combate de cuatro asaltos y tres minutos cada uno.

Paul ya cuenta con un gimnasio de sobre $4 millones en la isla, donde los prospectos podrían entrenar. Además, con su fundación Boxing Bullies, ha reconstruido gimnasios en la Perla y Dorado, y edificará este año otros cuatro, incluyendo uno para Serrano.