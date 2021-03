El púgil puertorriqueño Ángel “Tito” Acosta necesitaba de una victoria sobre el mexicano Gilberto Mendoza para asegurar una futura cita con el japonés Junto Nakatani, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 112 libras.

Acosta cumplió con ese cometido superando a Mendoza por decisión unánime por anotaciones idénticas de los tres jueces 79-72 en una de las peleas preliminares de la cartelera “Ring City USA” en el Albergue Olímpico en Salinas.

Los peleadores tuvieron sus momentos durante los primeros seis asaltos, pero en el séptimo Acosta conectó un gancho de izquierda que derribó a Mendoza para, prácticamente, sellar el resultado a su favor. Acosta intentó ponerle punto final al combate al ver que Mendoza estaba aturdido, pero sonó la campana para concluir el episodio.

El púgil puertorriqueño lastima a Gilberto Mendoza con un gancho de izquierda. ( Tom Hogan )

Para Acosta, fue su primera pelea oficial desde octubre de 2019.

“No fue el mismo de antes. Se notó que estaba fuera de distancia. Mendoza vino en buenas condiciones, hizo un buen trabajo. Aguantó unos buenos golpes y en el séptimo fue que lo tiré, pero logré recuperarse”, reaccionó Acosta después del combate.

“No estoy tan complacido porque esperaba más de mí. No me salieron las manos como quería, estaba fuera de forma, las piernas se iban cuando tiraba los golpes. Necesito un poco más de gimnasio”, agregó.

Acosta (22-2, 21 KO) sostuvo que tomará una o dos semanas de descanso antes de retomar los entrenamientos mientras determinan cuándo y dónde sería el pleito contra Nakatani.

“Sé que los promotores esperaban más de mi en esta pelea. Ahora me corresponde esperar. Esta pelea me ayuda de preparatoria para Nakatani”, concluyó.