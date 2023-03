Anthony Pettis probará suerte el boxeo rentado después de una exitosa trayectoria en las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés). Su primer compromiso será contra, nada más y nada menos, que el múltiple campeón mundial Roy Jones Jr.

El combate será el 1 de abril como parte del evento “Gamebred Boxing 4″ que tendrá como escenario el Fiserv Forum en Milwaukee, Wisconsin.

“Es una locura estar en esta posición y enfrentar a Roy Jones Jr. en mi primera pelea de boxeo. Esto es un desafío que he estado esperando. No se le puede decir que no a una oportunidad como esta. Este es el tipo de desafío que me despierta todas las mañanas y me dan ganas de enfrentarlo”, dijo Pettis, de sangre puertorriqueña.

Anthony Pettis pushing 200 lbs for his boxing fight on April 1st pic.twitter.com/fzTlvCpATc — Bloody Elbow (@BloodyElbow) March 8, 2023

Pettis estuvo 12 años ligado a Ultimate Fighting Championship (UFC), donde ganó varios campeonatos. También participó en la Liga Profesional de Peleadores (PFL, por sus siglas en inglés).

“Solo estoy boxeando ahora. Estoy encontrando a los mejores boxeadores con los que puedo entrenar en Las Vegas. Estoy viviendo el estilo de vida. ¿Cómo no estar motivado cuando te enfrentas a un tipo como Roy? Vengo a ganar peleas y ese es el objetivo 1 de abril”, sostuvo.

Jones Jr., de 54 años, no participa de una pelea real desde el 2018 cuando derrotó a Scott Sigmon por decisión unánime. Además hizo una pelea de exhibición con Mike Tyson durante la pandemia por el virus COVID-19.

“En el pasado quise pelear contra Anderson Silva, pero seguía siendo empujado a un lado. Cuando me hablaron de la pelea contra Pettis, fue intrigante. Ha hecho cosas en MMA que nadie ha hecho. Enfrentarme a otra persona con el mismo tipo de mente creativa, no podía decirle que no”, menciono Jones Jr.

“Él (Pettis) es diferente y es muy creativo con su estilo. Sabe lo que está haciendo. Está entrenando con tipos como el excampeón mundial Caleb Plant. No está jugando al boxeo, lo hace en serio”, agregó.

El pleito estará disponible por el servicio ‘pay per view’ a través de InDemand, PPV.com y UFC Fight Pass PPV.