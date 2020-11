Luis Pabón y Roberto Ramírez Jr. han sido escogidos para trabajar como árbitros durante la cartelera que Miguel Cotto Promotions presentará en el coliseíto Pedrín Zorrilla en San Juan, el 5 de diciembre.

De los dos, Pabón ya cuenta con la experiencia de haber ejercido en los tiempos de pandemia por el virus COVID-19. El puertorriqueño fue el tercer hombre en el ring en varios combates preliminares del evento que encabezó el duelo entre Gervonta Davis y Leo Santa Cruz, el pasado 31 de octubre en San Antonio, Texas.

“Llegué el jueves antes de la cartelera. En el lobby del hotel me indicaron que desde ese preciso momento estaba dentro de la burbuja. Una persona me fue a buscar para acompañarme hasta la habitación. Subimos por un ascensor de carga y no pude tocar los botones. Luego me dieron la instrucción de que les indicara cuáles eran las comidas que quería me llevaran a la habitación todos los días, ya que tuve que quedarme en el cuarto desde el jueves hasta el momento que bajé hasta el tercer piso para hacerme la prueba de COVID, luego el sábado para la cartelera y hasta el domingo cuando regresé a Puerto Rico”, relató el experimentado árbitro.

PUBLICIDAD

Pabón explicó que el uso de mascarillas mientras ejercía sus funciones fue requerido.

“Había que usarlas. De hecho, tuve varias en el bolsillo para cambiarlas si las peleas se extendían. Fue más por precaución que otra cosa”, dijo. “No afecta la visión y aunque puede distraer un poco si uno está pensando en la mascarilla durante la pelea, pero no me ocurrió. Todo estuvo bien”, sostuvo.

De hecho, Pabón ensayó usando la mascarilla participando en sesiones guanteos.

“Recomiendo (a los árbitros) que corran o caminen con la mascarilla para acostumbrarse. Lo practiqué en los guanteos que iban en distintos gimnasios y me acostumbré fácil”, afirmó.

Pabón tendrá nuevamente la oportunidad de nuevamente poner en práctica lo aprendido, esta vez, en su isla.

“Será bastante diferente porque no nos tenemos que quedar en un hotel. Todavía no tengo claro cómo serán los protocolos en los camerinos, pero tampoco dudo que tomarán todas las medidas de precaución necesarias”, concluyó.