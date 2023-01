( Mikey Williams/Top Rank Inc )

Para Arnold Barboza Jr., el dos veces campeón mundial José “Sniper” Pedraza representa una piedra en el camino rumbo hacia una pelea titular en las 140 libras.

Sus intenciones son eliminar al púgil puertorriqueño de la vía cuando se enfrenten el 3 de febrero durante la cartelera que Top Rank presentará en el Desert Diamond Arena en Tucson, Arizona. Barboza Jr. (27-0, 10 KO) reconoció que siente admiración y respeto por la trayectoria de Pedraza, pero insistió que aprovechará la oportunidad para acercarse a una futura cita para disputar una faja mundial en las 140 libras.

“Será la pelea más complicada de mi carrera porque Pedraza tiene la experiencia y le gusta cambiar a lo zurdo, pero entiendo que llegó mi momento y le daremos a los fanáticos un buen espectáculo”, sostuvo Barboza desde su base de entrenamiento en Big Bear, California.

Barboza, de 31 años, viene de vencer al también boricua Danielito “El Zorro” Zorrilla el pasado julio para quedarse con la faja Intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Para él, fue el triunfo más significativo de su carrera en el boxeo rentado.

“Aprendí mucho de esa pelea. Zorrilla es un boxeador con poder en las manos que al final apretó, pero pude hacer lo necesario para llevarme la victoria. Ahora estoy concentrado en Pedraza, a quien no le puedo quitar méritos porque todavía le queda. No es boxeador acabado, se prepara bien para las peleas y no tengo duda de que le daremos un espectáculo a los fanáticos”, afirmó Barboza Jr.

Pedraza estaba en línea para medir fuerzas con Teófimo López el pasado diciembre. Sin embargo, el boricua canceló su participación en el evento debido a que contrajo influenza y no pudo entrenar por varias semanas.

“Pedraza también tiene muchas motivaciones para ganar esta pelea. Estoy convencido de que será un rival difícil por su estilo y se mueve mucho en el ring, pero me estoy preparando para hacer la pelea de mi vida”, concluyó Barboza.