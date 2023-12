La boxeadora Ashleyann Lozada recuerda que la primera vez que entró a la Casa Olimpica fue recibida por la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, y no olvida el gesto y las palabras de la líder olímpica.

“Me echó el brazo y me dijo ‘con que tu eres La Difícil’ ”, recordó sin filtro sobre el encuentro de hace varios años.

Ahora, “difícil” la tienen las rivales de Lozada, quien se hizo este año bicampeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con el segundo oro que logró en San Salvador 2023, además de lograr dos objetivos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, la clasificación olímpica a París 2024 y la medalla de bronce continental.

Luego de un descanso navideño, Lozada está de regreso en el gimnasio de pesas y de ring, en donde entrena con su “pana” Patricio Chutney y con el técnico David Oyola, respectivamente, para caer en forma física y técnicamente para aspirar a una medalla en París 2024. Tanto Chutney como Oyola trabajan de la mano del entrenador nacional, Carlos ‘Cholo’ Espada.

En ambos lugares, la corozaleña residente en Bayamón y de sonrisa amplia le abrió las puertas a Primera Hora para conocer de primera mano cómo y con quién entrena la púgil, así como cuál será su calendario de competencias y el por qué le llamaban “La Difícil”.

Lozada está regresando al peso luego de un descanso de un 2023 que fue candela y que incluyó el campeonato mundial en abril, además de las dos competencias del ciclo olímpico y las misas sueltas que llenaron ocho meses de preparación y competencias en el año.

Lozada pelea en los 57 kilogramos (126 libras).

Ashleyann trabaja en el gimnasio de la Casa Olimpica de Viejo San Juan para regresar al peso de los 57 kilogramos en que competirá en París 2024. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

“Después de los Panamericanos cogí un descanso porque llevaba pegada el ciclo completo y lo que hice fue comer. El deporte de boxeo es de hacer peso. Cuando uno está libre de eso, lo que piensa es en comida. No fui ni a la playa ni a janguear. Lo que pensaba era ‘qué voy a comer’ “, dijo.

La veloz púgil de manos y piernas también regresa a la pizarra de la escuela para trabajar con su técnica, en la corrección de algunos detalles que abonaran a la velocidad defensiva que le hace dicífil de conectar para sus rivales.

Y ya tiene un calendario de fogueos y competencias que desembocarán en París 2024, comenzando con un acuartelamiento en Colombia, uno que hizo también para los Juegos Santiago 2023 en que logró la clasificación olímpica.

Viajará en también a España, Italia y en marzo competirá en el Campeonato Mundial en Europa, además del Campeonato Continental.

“Este año es completo. Va a ser como me gusta, activa. El deporte es mental, más que físico. Y no me gusta dejar todo para lo último. Quiero llegar a la Olimpiadas al 100% y, si pierdo, es porque la otra fue mejor que yo”, dijo.

¿Y por qué es que la presidente del Copur le llamo “La Difícil”?

Bueno. Esa respuesta para otro artículo de esta serie.