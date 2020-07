El tercer intento para el duelo entre Jamel Herring y Jonathan ‘Polvo’ Oquendo será el 5 de septiembre durante una cartelera que Top Rank presentará dentro ‘La Burbuja’ en el MGM Grand en Las Vegas, Nevada.

Las primeras dos fechas para la pelea entre los púgiles fueran canceladas tan pronto se informó que Herring dio positivo al virus COVID-19. Originalmente, el combate fue programado para el 2 de julio, luego fue cambiado para el 14 de julio. La segunda también se atrasó por la misma causa.

Oquendo recibió con beneplácito la nueva fecha para retar a Herring por el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 130 libras.

“Estoy entrenando. No me he detenido para cuando ellos quieran, estaré ready”, dijo Oquendo. “Espero que esta vez no surja otro contratiempo y que los dos podamos mantenernos saludables para que finalmente se pueda dar la pelea”.

Oquendo relató que aprovechó la segunda cancelación para descansar por varios días antes de retomar las rutinas en el gimnasio.

“Estuve cinco días sin hacer boxeo ni carreras. Luego seguí con los entrenamientos como los estábamos haciendo. Sabemos que la pelea se dará, pero la fecha no lo sabía. Así que me he mantenido con el mismo entrenamiento solo que esta vez buscaremos hacer guanteos con boxeadores altos como Alberto Machado u otros que me pueden dar la mano”, explicó.

A pesar de las cancelaciones, Oquendo mantiene el optimismo.

“Lo que quiero a mis 36 años es pelear por un título mundial. Estoy bien positivo de que se pueda dar y por eso no he bajado la guardia”, concluyó.