San Salvador. El boxeo de Puerto Rico tendrá este miércoles a dos finalistas en el torneo de los Juegos San Salvador 2023 luego de la victoria este lunes en las semifinales de Asleyann Lozada y Stephanie Piñeiro.

Con sus ejecutorias, el boxeo boricua tiene asegurada dos medallas de plata.

También este lunes, el boxeo boricua se quedó con dos medallas de bronce luego de derrotas en las semifinales de Caleb Tirado y Krystal Rosado Ortiz.

Puerto Rico va a terminar el torneo con cuatro medallas en el boxeo. El miércoles se definirá si dos de esas son oro o plata.

Lozada, la campeona de Barranquilla 2018, irá a la final de los 57 kilogramos contra la cubana Legnis Calá luego de superar por decisión unánime a Miguelina Hernández, de Dominicana, quien se levantó dos veces para apretarle un poco la pelea a la boricua.

“Estoy super contenta y agradecida con Dios. Sus promesas se han cumplido. Y el trabajo que he hecho ha valido la pena”, dijo la boricua. “Después de las dos caídas ella apretó un poquito y tuve que dejar de payasear y metí mis habilidades y ganamos la pelea cómoda”.

Por otro lado, Piñeiro también dominó su combate semifinal en los 66 kilogramos ante Juliannys Álvarez, de Venezuela, y estaba este lunes celebrando su primera final en Juegos.

Stephanie Piñeiro avanzó a la final de San Salvador 2023. ( Carlos Rivera Giusti )

“Me siento bien contenta porque me pude desquitar del sabor amargo del bronce en Barranquilla 2018. Pudimos dominar a México en los cuartos de final y ahora a Venezuela. Me he desarrollado con los pocos recursos que tenemos y aquí estamos representando a Puerto Rico”, dijo Piñeiro.

La boricua se enfrenta el miércoles en la final a la dominicana María Moronto, quien pasó a la final este lunes con una victoria 4-1 ante la cubana Arianne Imbert.