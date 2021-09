Suiza. Los límites entre el boxeo aficionado y el profesional quedaron despintados aún más con la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA, por sus siglas en inglés) por primera vez ofreciendo premios de hasta $100,000 en los campeonatos mundiales masculinos.

La AIBA informó que un fondo que suma $2.6 millones ha sido creado para premiar a los medallistas de cada categoría con $100,000 por oro, $50,000 por plata y $25,000 por el bronce. Los campeonatos masculinos serán en Belgrado, Serbia, del 24 de octubre al 6 de noviembre.

AIBA no respondió inmediatamente a la pregunta de The Associated Press sobre si existen planes para tener premios en dinero durante los campeonatos mundiales femeninos. El evento está en agenda para este año, pero la sede y las fechas no aparecen en el calendario de AIBA.

“Esta es la primera vez que AIBA premiará finacieramente a los medallistas de los campeonatos mundiales y es como debe ser”, dijo Umar Kremlev, presidente de AIBA. “El dinero es bien merecido tomando en consideración los años de preparación que se requieren para ganarse un puesto en el máximo torneo de AIBA”.

La movida podría ayudar a que AIBA obtenga apoyo entre los boxeadores mientras intenta que le levanten la suspensión dentro del Comité Olímpico Internacional (COI).

El COI ha demandado reformas después de cuestionar la manera como AIBA manejó las disputas de los resultados en pasados Juegos Olímpicos y, además, detuvo toda intervención en los montajes de los torneos previos a los juegos en Tokio, Japón.

Otorgar dinero también marca un cambio de la ruta para AIBA. Enfrenta severos problemas financieros debido a préstamos y los fallidos intentos de entrar al lucrativo terreno del boxeo rentado montando competencias semiprofesionales. Después que Kremlev entró como presidente en diciembre de 2020, trajo consigo a la compañía de gas del estado Ruso Grazprom como auspiciador.