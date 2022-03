Wilfredo “Bimbito” Méndez, excampeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 105 libras, tiene como objetivo regresar al ensogado el próximo 8 de abril en la República Dominicana por primera vez desde que perdió el mencionado cetro a manos del japonés Masataka Taniguchi el pasado diciembre.

Para ello, reclutó los servicios del tres veces campeón mundial Román “Rocky” Martínez.

“Rocky me está ayudando en la pista y en el trabajo físico”, sostuvo Méndez, mediante una comunicación escrita. “Él (Martínez) es muy disciplinado en su trabajo. Llega siempre temprano y le pone mucha seriedad y entusiasmo a todo lo que hace. Revisa cada detalle, siempre lo vez con su libretita revisando todo. Me siento bien con él. Su disciplina lo llevó a ser tres veces campeón mundial y nos exige lo máximo siempre”, agregó.

Méndez (16-2, 6 KO) enfrentará al venezolano Kenny “El Maestrico” Cano (14-4, 11 KO) en combate acodado a ocho asaltos y en un peso máximo de las 107 libras.

“Llevo casi dos meses con Bimbito. Estamos trabajando un poquito de fuerza, la postura, movimientos. Bimbito es un muchacho que trabaja bien fuerte, un muchacho que nunca le dice que no al trabajo”, explicó Martínez. “El 8 de abril (Bimbito) tendrá más fuerza. Es cuestión de seguir el trabajo. Esto no es estar uno o dos meses descansando después de cada pelea, esto seguir el trabajo, mantenimiento al cuerpo para obtener el resultado que uno necesita. No tengo duda de que Bimbito estará al 100 por ciento y será una gran pelea”.

Méndez espera que un resultado positivo sobre Cano eventualmente lo llevará a una revancha con Taniguchi.

“Tuve una derrota en Japón y perdí el título, pero soy reconocido por levantarme más fuerte que nunca en las derrotas. Sé que mi oponente (Cano) es pegador y que ha enfrentado a campeones mundiales y grandes prospectos, tiene su crédito y estoy listo para este reto”, indicó.

“Me hacía falta estar activo. Para mi defensa en Japón estuve 22 meses sin pelear y ahora peleo rápido de nuevo. Me gustaría después de esta pelea tener la revancha contra el japonés ya que peleo el 8 de abril y él pelea dos semanas después. Entiendo que este 2022 el título regresará a Puerto Rico”, concluyó Méndez.

La pelea del 8 de abril será transmitida en vivo por la página de YouTube de Shuan Boxing, a partir de las 7:00 p.m.