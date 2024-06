Nueva York. La firma de Iván Calderón a la empresa promotora Top Rank no estaba en los planes originales de Bob Arum. En el 2000, la atención estaba sobre Miguel Cotto.

Fue la intervención e insistencia de Peter Rivera que Arum finalmente quedó convencido y la extendió un contrato a Calderón.

“No era por su carencia de habilidades, sino porque no teníamos experiencia promoviendo alguien de ese peso. Él (Calderón) era mucho mas pequeño de que lo habíamos manejado anteriormente, pero una vez lo pusimos en peleas nos dimos cuenta que era un boxeador increíble”, recordó Arum.

Calderón pasó a ganar cetros mundiales en las 105 y 108 libras. Completó múltiples defensas de título y el 9 de junio será exaltado al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, Nueva York.

“Calderón era rápido y tenía una técnica única. Demostró que un peleador pequeño, en una época donde no hacían mucho ruido particularmente en Estados Unidos, pudo romper el sonido y convertirse en una verdadera estrella. Siempre fue respetuoso, demostraba una sonrisa y fue un placer promoverlo”, dijo Arum.

Bob Arum resaltó el carisma de Iván Calderón. ( Archivo )

“Estamos extraordinariamente orgullosos, pero a él le corresponde todo el crédito. No puedo aceptar toda la responsabilidad porque sabíamos que Miguel sería una gran estrella, no habíamos visualizado que Calderón podría hacerse una estrella. Me siento bien orgulloso de lo que hizo”, agregó.

Calderón cerró el libro como boxeador en el 2012 con un balance de 35-3-1 con seis nocauts. En su primera aparición en la boleta de la Asociación de Escritores de América (BWAA, por sus siglas en inglés) fue en el 2017 no fue electo, pero después de una espera que se prolongó por siete largos años, Calderón fue escogido junto a Ricky Hatton, Michael Moore y Diego Corrales de manera póstuma, además de Jane Couch y Ana María Torres en la rama femenina.

El 9 de junio, se unirá a Cotto, quien fue reconocido en el 2022. La cantidad de puertorriqueños en el Salón de la Fama aumentará a 12 púgiles. Ellos son Sixto Escobar, Pedro Montañez, Carlos Ortiz, José “Chegüi” Torres, Wilfredo Gómez, Wilfred Benítez, Edwin “Chapo” Rosario, Félix “Tito” Trinidad, Héctor “Macho” Camacho, “Cocoa Kid” Herbet Lewis, Cotto y Calderón. También están el exárbitro Joe Cortez y el fenecido columnista de boxeo Mario Rivera Martinó.

“Calderón tuvo una carrera increíble”, concluyó Arum.