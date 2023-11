El campeón mundial Jonathan “Bomba” González ya no quería cargar con la responsabilidad de negociar los contratos para sus peleas.

Eso, según confesó, le consumía tiempo y energías que debía dedicar a entrenar. Cuando surgió la oportunidad solicitar la ayuda de Amanda Serrano y Jordan Maldonado para que encarguen del manejo y mercadeo de su carrera, González no vaciló.

“Tuvimos varias conversaciones sobre todo lo que está sucediendo en el mundo del boxeo. Me quiero concentrar en lo que es entrenar, el físico y la pista. Esos tres complementos son duros y no quiero estar pendiente a los negocios de los cuales no sé mucho”, dijo González, actual monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 108 libras.

“Corro con Amanda casi todos los días y entendí que ella sabía mucho al igual que Jordan. Les hice el acercamiento y les pregunté si me podían ayudar. Nunca dijeron que no”, continuó.

González explicó que Serrano y Maldonado se encargarán de negociar futuros contratos, así como conseguir auspicios.

“Antes, lo hacía todo solo. No sé mucho del negocio, cosas que estoy aprendiendo. Los números cambian y ellos (Serrano y Maldonado) harán el trabajo de manejo, negociar las bolsas y la promoción. Velarán por mis derechos”, afirmó.

González sostuvo que Félix “Tutico” Zabala continúa como su promotor. De hecho, entiende que una de las prioridades será determinar si enfrentará al boricua René “El Chulo” Santiago, quien ganó el título interino de la OMB después que González tuviera que darse de baja de una defensa ante Gerardo Zapata en Nicaragua debido a que se contagió con influenza.

“La OMB ordenó la pelea con René en 180 días. Eso se lo dejaré en manos de Amanda y Jordan. Por el momento desconozco si haré la pelea o una defensa opcional primero. No sé. Entiendo que debería ser con René aunque preferiría que no fuera contra otro puertorriqueño. No somos amigos, pero tampoco enemigos. Si la OMB dice que tengo que hacerlo, lo haré”, recalcó.

González, mientras tanto, retomó las rutinas de entrenamiento en la eventualidad de que pueda volver al ring lo antes posible.

“Se ha hablado que tengo problemas de peso y por eso me he enfermado. Estoy trabajando con un nutricionista y no tengo problemas con el peso. Ya comencé a entrenar y correr con Amanda. No tengo una fecha, pero recibí el visto bueno y tal vez pueda volver para enero de 2024″, concluyó.