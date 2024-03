Después de un año inactivo, Jonathan “Bomba” González realizó el sábado su anhelada tercera defensa del campeonato minimosca de la Organización Mundial de Boxeo al derrotar por decisión unánime a su compatriota René “El Chulo” Santiago.

Los jueces vieron ganar a González con tarjetas de 116-112, 115-113 y 117-111.

A pesar de la puntuación, el combate fue uno reñido desde el primero hasta el último asalto. De hecho, gran parte del público en el “Choliseo” estuvo en desacuerdo de la decisión y abuchearon cuando “Bomba” fue anunciado como el vencedor.

“Estoy contento gracias a Dios. Gracias a MVP por la oportunidad. Siento que fue una pelea cerrada. Él es un guerrero y por eso era el campeón interino”, dijo González después del triunfo.

El duelo entre boricuas arrancó con ambos púgiles estudiando sus movimientos. González tocó la lona en el segundo asalto, pero no contó como caída, pues se resbaló.

Después de tres episodios, la pelea comenzó a calentarse en el cuarto con ambos púgiles saliendo de sus esquinas con mucha agresividad. El sexto asalto fue el mejor para Santiago. Durante esos tres minutos, el humacaeño abrumó a González y lo obligó a pelear contra las cuerdas, tras fuertes golpes al rostro y cuerpo.

Pero, Bomba respondió, en el séptimo capítulo, con ganchos al abdomen del retador, mientras protegía su rostro con los guantes.

A pesar de que ambos habían prometido una guerra, el pleito no se llevó a cabo de esa manera. Fue uno muy técnico, especialmente en el último tramo. No obstante, el fogoso público puertorriqueño no abucheó en ningún momento y optó por mantenerse silencioso.

Esa fue la historia de la reyerta hasta el duodécimo asalto. Durante esos últimos tres minutos del pleito, González y Santiago apretaron y tiraron los últimos cartuchos que les quedaban ante una fuerte ovación del público.

Desluce “Wanna” Walton

Javon "Wanna" Walton esquiva un golpe de Joshua Torres. ( Nahira Montcourt )

En otro resultado, el actor de la popular serie “Euphoria”, Javon “Wanna” Walton, deslució en su debut en la escena internacional al apuntarse un empate mayoritario contra Joshua Torres. Walton y Torres fueron abucheados de principio a fin por los presentes y hasta corearon “Y fuera” ante la poca acción que hubo.Fue así como la marca de Walton cayó a 1-0-1.