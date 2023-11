Los representantes de Jonathan “Bomba” González y René “El Chulo” Santiago tendrán 30 días para negociar los términos de los contratos para una futura pelea entre ambos púgiles, según ordenó la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En caso de que las partes no logren unos acuerdos, la OMB realizará una subasta para que los promotores interesados sometan ofertas. La cantidad mínima para participar es de $80,000.

Santiago ganó la versión interina del título de la OMB en las 108 libras cuando noqueó a Kevin Vivas el pasado octubre en Managua, Nicaragua. Dicho pleito sustituyó la defensa de González ante Gerardo Zapata que cancelada debido a que el puertorriqueño contrajo influenza días antes del compromiso.

PUBLICIDAD

René Santiago ganó el cetro interino de las 108 libras en Managua, Nicaragua. ( Suministrada )

González descartó la posibilidad de subir a las 112 libras y adelantó que está dispuesto a un enfrentamiento con Santiago.

“Llevo un año sin pelar no porque no haya tenido peleas, sino que me he enfermado. La OMB me ha dado oportunidades, así que, si hay que pelear contra el interino, lo hacemos”, sostuvo González.

“Aunque (Santiago) es el interino, comoquiera es campeón del mundo. Me sentí feliz por él, pero ahora tengo que velar por mis intereses. Siento que puedo pelear contra cualquiera”, continuó.