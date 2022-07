El tiempo de Yankiel Rivera en el boxeo aficionado terminó.

La Federación Puertorriqueña de Boxeo consideraba darle a Rivera una ayuda económica para que permaneciera en el Equipo Nacional con miras a las próximas competencias internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de 2024 en París, Francia.

Sin embargo, el propio púgil reconoció que no llegó a un acuerdo por lo que optó por dar el salto al siguiente nivel.

“Mi mente está hecha”, sostuvo Rivera, de 24 años. “Había quedado en un acuerdo con el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), pero nunca pude comunicarme con Chicky Laureano (presidente de la Federación) y decidí irme a profesional”.

Rivera recibía unas aportaciones económicas que eran tramitadas a través del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) mediante el Programa de Alto Rendimiento. Eso le permitía entrenar a tiempo completo.

“Me lo quitaron sin decirme. Traté de comunicarme con Laureano, pero nunca pude. Como quiera iba a debutar profesional. Me habían ofrecido que podía estar en las dos que era algo bueno, porque me permitía recibir unos ingresos adicionales, viajar y mantenerme activo. Al no llegar a un acuerdo, entendí que lo mejor era debutar como profesional”, afirmó.

Rivera representó a Puerto Rico en Juegos Centroamericano, Panamericanos, Campeonatos Mundiales y en las pasadas Olimpiadas en Tokio, Japón.

“Completé en aficionado todo. No podía hacer algo más. El sueño era participar en unos Juegos Olímpicos y lo hice. Hay que seguir al profesionalismo”, dijo.

El joven apuntó que no ha firmado con una compañía promotora aunque aclaró que sí ha tenido acercamientos de varias.

“Pienso hacer el debut en 112 libras, pero si me dan la oportunidad de pelear por un título en 108 libras, Ia tomo. Si no, me quedo en las 112. Quiero debutar a seis u ocho asaltos. No me gustaría que fuera a cuatro asaltos y ya estoy trabajando en eso”, concluyó.