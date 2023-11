El boxeador dominicano Yan Santana a penas ha realizado tres peleas en Puerto Rico desde que se unió al establo de talento de Miguel Cotto Promotions.

Sin embargo, los directivos de la empresa se sienten cómodos depositando en él la distinción de encabezar la cartelera “Boxeo al Máximo Internacional” que tendrá como escenario el Coliseo Pedrín Zorrilla en San Juan la noche del 10 de noviembre. Santana enfrentará al argentino Ernesto Franzolini (18-13-2) a un máximo de ocho asaltos en las 126 libras.

“Me siento agradecido por esta oportunidad. Es un privilegio ser estelar en tan poco tiempo. Es un logro grande para mí”, compartió Santana.

PUBLICIDAD

Miguel Cotto acudió a la República Dominicana para observar a Santana y, pocos días después, le presentó una oferta.

“Me vieron pelear y a la semana enviaron un contrato. Firmé, hicieron las gestiones con el Cónsul y estoy en Puerto Rico metiendo mano”, compartió Santana.

“Esta es una oportunidad que no la recibe todo el mundo y me sentí contento. Conozco mi potencial, pero llenar las expectativas de una leyenda como Miguel Cotto y poner sus ojos en mi me hizo sentir orgulloso”, agregó.

El joven de 23 años entrena en el Monterrey Boxing Club bajo la tutela de Emilio “Millo” Lozada.

“Ven el talento y la disciplina que llevo. Soy un muchacho centrado y dedicado a lo mío. Voy para largo. Mi motor de arranque es mi familia y constantemente tengo en mente que no puedo llegar a mi casa con las manos vacías porque mi familia me necesita”, dijo.

Puede que Santana esté encaminado a su décimo compromiso dentro del ring, pero no vacila en las aspiraciones que se ha trazado.

“Quiero ser el primer campeón indiscutible de la República Dominicana. Ese es mi sueño y para eso estoy en Puerto Rico sacrificándome. Dejé a mi familia en dominicana para venir a la isla para prepararme al máximo para lograr mi objetivo. No tengo vicios, lo mío es entrenar. Han surgido muchos boxeadores dominicanos que pudieron haber sido campeones, pero por la indisciplina que tuvieron y tropiezos no llegaron. Soy decidido”, concluyó.