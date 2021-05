Julián “Hammer Hands” Rodríguez reclamaba a gritos por la oportunidad para enfrentar a lo mejor dentro de la división júnior wélter para así demostrar que merece estar en la conversación para una futura pelea titular en las 140 libras.

Sus peticiones fueron escuchadas. El 12 de junio tendrá en la esquina contraria al dos veces campeón mundial José “Sniper” Pedraza (28-3, 13 KO) durante la cartelera que Top Rank presentará en el Virgin Hotels en Las Vegas, Nevada.

“Él (Pedraza) es alguien que está en mi camino hacia lo que deseo lograr en la vida. Por demasiado tiempo he querido pelear contra alguien de calidad y lo único que Pedraza tiene es experiencia. Por lo demás, no tiene lo que se requiere para ganarme”, afirmó Rodríguez desde Las Vegas, donde entrena bajo la tutela del cubano Ismael Salas.

Durante el 2020, Rodríguez (21-0, 14 KO) peleó dos veces dentro de la ‘burbuja’ que Top Rank estableció en el MGM Grand. El pasado agostó noqueó a Anthony Laureano en el primer asalto y, dos meses después a José Eduardo López en el tercero.

“Cuando me ofrecieron la pelea contra Pedraza pensé que se trataba de un juego. Es el tipo de oponente que he estado pidiendo porque los que me han conseguido se suponían que duraran unos cuantos asaltos, pero no ha sido así. Por demasiado tiempo he pedido rivales que adelanten mi carrera. Llegó el momento para dar un paso al frente así que cuando me presentaron la posibilidad, acepté enseguida”, compartió.

Rodríguez está convencido que el duelo contra Pedraza servirá para demostrar sus capacidades.

“Soy inteligente, rápido y pego. Puedo boxear, intercambiar o pelear a corta distancia. El problema es que no me podido demostrar todos ni usar todas las herramientas. La gente todavía no ha visto lo mejor de mí. Esta pelea será un paso que me acerque a mi potencial”, concluyó.