El boxeo irlandés sigue atento a la evolución de Lee Reeves, quien permanece hospitalizado en estado crítico, aunque estable, después de sufrir un fuerte nocaut durante una pelea disputada el sábado en Dublín. La información fue confirmada por la promotora Queensberry Promotions, encargada del evento.

El boxeador irlandés Lee Reeves sufrió un brutal nocaut durante su combate contra Gary Cully en el 3Arena de Dublín. En los últimos segundos del décimo asalto pic.twitter.com/ODdsoU80DZ — NoticiasGuatemala (@guatenoticiasx) August 3, 2026

Reeves, de 29 años, enfrentaba a Gary Cully por el título vacante superligero celta de la BUI cuando recibió un potente gancho de izquierda en los últimos segundos del décimo asalto. El impacto lo derribó sobre la lona y obligó a la rápida intervención del personal médico. Tras el combate, fue trasladado de emergencia a un hospital, donde fue sometido a una cirugía.

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Horas después del incidente, Queensberry Promotions informó que el púgil continúa ingresado y que su condición es crítica, aunque estable. La empresa indicó que en los próximos días se conocerán más detalles sobre su recuperación y expresó su apoyo a Reeves y a su familia.

El promotor Frank Warren también manifestó su preocupación por el estado del boxeador y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares mientras esperan noticias sobre su evolución.

Su rival, Gary Cully, dijo sentirse afectado por lo ocurrido al término del combate. El irlandés aseguró que sus pensamientos están con Reeves y destacó el nivel que mostró durante la pelea, afirmando que demostró estar preparado para competir en una categoría superior.

Antes del combate, Lee Reeves acumulaba un récord profesional de 10 victorias y una derrota, con siete triunfos por nocaut. En el circuito amateur disputó 60 peleas y recibió elogios de figuras del boxeo, entre ellas Tyson Fury.

Por su parte, Gary Cully mejoró su marca profesional a 18 victorias y dos derrotas. El púgil ha conquistado títulos nacionales e internacionales y actualmente figura entre los principales contendientes de la división de peso ligero.