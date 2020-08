Stephanie ‘The Medicine’ Piñeiro dejará a un lado el sueño de representar a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos 2021 y, en su lugar, retomará su carrera en el boxeo rentado.

La púgil integraba la delegación que iba a participar en el clasificatorio en Argentina el pasado marzo. Sin embargo, el mismo fue pospuesto por la pendemia el virus COVID-19. Hasta el momento, una nueva fecha no ha sido determinada y, por ello, Piñeiro (2-0, 1 KO) entrena para la eventualidad de que surja una oportunidad de pelear ya sea en Estados Unidos, México, República Dominicana o Nicaragua.

“No queda atrás completamente. El asunto es que ahora mismo no se sabe cuándo sería el clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Supuestamente, es para febrero de (2021), pero por la pandemia no es seguro y no puedo seguir atrasando mi carrera profesional. Me estuve preparando para el clasificatorio y estaría dispuesta en participar porque mi sueño de toda la vida es ir a unas olimpiadas”, sostuvo Piñeiro, quien aclaró que no descarta completamente pasar por el proceso clasificatorio.

“Si coincidieran las fechas, iría al clasificatorio, pero dependería de cuánta importancia tenga mi pelea professional. Sería complicado porque si me dan una oportunidad de una pelea grande para la fecha del clasificatorio tendría que pensarlo, pero sí estaría más inclinada a unas olimpiadas”, agregó.

Piñeiro, quien forma parte del establo de talento de Universal Promotions, se mantiene esperanzada de volver al ring pronto. La joven no ha peleado desde que venció a Andrea Wright por nocaut técnico el pasado enero.

“Llevo meses entrenando. No he dejado de entrenar desde la comenzó la pandemia. Estoy esperando una llamada para pelear donde sea. Me da igual”, concluyó.