La boxeadoras puertorriqueñas Kiria Tapia y Stephanie Piñeiro no han perdido el sueño olímpico.

Ambas aguardan por resultados positivos a los reclamos que presentará la Federación Puertorriqueña de Boxeo ante el Comité Olímpico Internacional (COI), luego de que Yankiel Rivera fuera el único integrante del Equipo Nacional de boxeo seleccionado para representar a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de este verano.

El COI hizo un escogido entre los púgiles de América basado en las clasificaciones, tras la cancelación del Preolímpico en Argentina debido al COVID-19. Rivera aparece quinto en los 52 kilogramos.

Ninguno de los otros nueve miembros de la escuadra fue escogido, incluyendo a Tapia y Piñeiro.

“La verdad es que estoy bien contenta por Yankiel. Creo que nos representará de buena manera, pero también estoy un poco triste porque todos esperábamos ir. No lo veo justo por una parte porque llevábamos tanto tiempo entrenando y teníamos la capacidad de estar ahí especialmente varias del equipo femenino”, sostuvo Stephanie Piñeiro, quien junto a Tapia, Christina Cruz, Ashleyann Lozada y Nisa Rodríguez integran la escuadra.

“Espero que José “Chicky” Laureano siga peleando para que abran cupos para que algunas de nosotras podamos acompañar a Yankiel”, agregó Piñeiro.

Kiria Tapia aún no ha decidido si dará el salto al profesionalismo. ( VANESSA SERRA DIAZ )

Tapia, por su lado, tenía la esperanza de llegar a Tokio, luego de que una lesión no le permitiera aspirar a la clasificación en los pasados Juegos de Río 2016. Y espera que Rivera pueda hacer un buen papel en Tokio.

“Bien contenta y feliz porque tendremos un representante en boxeo y quién más que Yankiel que tiene sus resultados. Obviamente tiene todo para dar una buena representación y el potencial de traer una medalla. Hay que estar contenta porque a veces son uno y a veces con otros”, indicó Tapia.

Piñeiro y Tapia aún no tienen claro cuáles serán las rutas que perseguirán en el futuro inmediato.

“No sé. Tengo que esperar por las últimas decisiones del COI antes de tomar una decisión. Estas cosas no están en mis manos. Tampoco tengo que sentirme desilusionada porque estaba segura que esta vez sí se daría. Lo di todo, me acuartelé en el Albergue Olímpico, fui a España y a Colombia. Estuve entrenando dando el máximo. No me arrepiento”, afirmó Tapia.

Piñeiro, por su parte, considerará continuar con sus planes en el boxeo rentado.

“Me llamaron varias veces para buenas peleas y hasta por un título que cancelé porque estaba concentrada en clasificar a unas Olimpiadas. Voy a esperar para ver qué sucede sin ponerle un freno a mi carrera profesional”, concluyó Piñeiro.