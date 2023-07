Para Bryan “Chary” Chevalier, acogerse a una extendida pausa mientras espera por el resultado de pleito entre Emmanuel Navarrete y Oscar Valdez no era una opción. Dicho encuentro ocurrirá el 12 de agosto por la faja de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Por ello, Chevalier aceptó arriesgar el cinturón Intercontinental de la OMB, versión de las 130 libras, ante Ranfis Encarnación (21-3, 17 KO) durante el Encuentro Familiar de Supermercados ECONO 2023 que tendrá como escenario el Wyndham Gran Río Mar en Río Grande el 12 de julio.

“Mantenerme activo era importante”, dijo Chevalier. “Además, tenía que defender el campeonato o de lo contrario había que soltarlo. La pelea de título mundial es la meta final y no se sabe si sería para finales del año o para principios del próximo”.

Chevalier reconoció que el duelo contra Encarnación vendrá acompañado de peligros. Sin embargo, estaba dispuesto a enfrentarlos en lugar de permanecer fuera del ring.

“En todas las peleas hay riesgos y contra Encarnación no será distinto. Lo mejor es seguir activo para no tener que botar la moho después. Es posible que la pelea contra el ganador entre Valdez y Navarrete sea el diciembre. No me puedo quedar inactivo, dijo.

Chevalier también sostuvo que no está mirando más allá de Encarnación.

“Me concentro en el rival que tendré de frente y en este caso será Encarnación. No soy el tipo de boxeador que estudia a los rivales porque eso se lo dejo a mis entrenadores. Mi trabajo es entrenar y estar preparado para el rival de turno y, en este caso, es Ranfis”, afirmó.

En el mismo cartel, el invicto José “Tito” Sánchez (10-0, 6 KO) chocará con Carlos “Purín” Caraballo (15-2, 14 KO) en un combate a 10 asaltos en la división super gallo (122 libras) por el vacante campeonato Continental Latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

También estarán en acción los talentos de Miguel Cotto Promotions el dominicano Yan Carlos “Dangerous” Santana (7-0, 7 KO), el mexicano Yair “Manotas” Gallardo (3-0, 3 KO) y Yariel Santiago (6-0, 2 KO). El evento podrá ser visto de forma exclusiva en retransmisión el sábado, 22 de julio a las 10:00 p.m. por WAPA Deportes en una edición especial de Boxeo Al Máximo Internacional.