Bryan “Chary” Chevalier comprende que su oportunidad a un campeonato mundial en las 126 libras surgirá en el momento indicado.

Mientras tanto, el boricua continúa abultando sus credenciales para así seguir escalando posiciones en las clasificaciones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 126 libras. Actualmente, ocupa el octavo lugar.

“Sigo trabajando poco a poco. No tengo prisa en llegar a mi objetivo sino en seguir concentrado en hacer el trabajo. Cuando cualquiera de los campeones nos ofrezca la oportunidad, se aprovechará al máximo, pero por el momento hay que esperar”, compartió Chevalier.

El pasado jueves, Chevalier noqueó en el tercer asalto al excampeón mundial Carlos Zambrano del pleito en la plataforma “Ring City USA” que tuvo como escenario la rotonda a pasos del gimnasio Félix Pagán Pintor en Guaynabo.

Carlos Zambrano no se pudo reincorporar después de recibir un gancho al cuerpo de parte del boricua.

El bayamonés admitió que estará atento al resultado del encuentro entre el mexicano Emanuel Navarrete y el puertorriqueño Christopher “Pitufo” Díaz el 24 de abril en Kissimmee, Florida. Chevalier apunta hacia retar al ganador.

“Estoy cerca. Haberle ganado a un excampoeón me coloca en una buena posición, pero hay que esperar a lo que suceda entre Navarrete y Pitufo. No será una pelea fácil para ninguno. Aunque respeto y admiro lo que ha hecho Pitufo, una pelea titular no se puede negar porque, tal vez, nunca vuelva”, afirmó Chevalier (15-1, 12 KO).

“No me gustaría enfrentar a Pitufo porque se ha fajado para llegar a donde se encuentra, pero esto es un deporte y no dudo que haría lo mismo si los papeles fueran invertidos. Si me dieran a escoger, sería Naverrete”, agregó.

Chevalier, por lo pronto, reposará debido a que un cabezazo accidental de Zambrano en el primer episodio abrió una vieja herida sobre la ceja del ojo derecho.

“Hay que esperar a que sane. Se había mencionado la posibilidad de pelear en mayo o principios de junio, pero lo mejor es tomar unos días para volver al mambo”, concluyó.