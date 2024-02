Bryan “Chary” Chevalier se dirige al pleito contra Andrés “Savage” Cortes con una sola idea en mente: establecerse como serio contendiente a un título mundial en las 130 libras.

La pareja de púgiles se enfrentará durante la cartelera que Top Rank presentará el 16 de febrero en el Madison Square Garden en Nueva York.

Chevalier (20-1-1, 16 KO) aparece cuarto en las clasificaciones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), mientras que Cortés es el decimoquinto. El ganador, se posicionará para optar por la faja cuando esté disponible.

“Será la gran oportunidad de Cortés y la mía también. No es lo mismo hablar que hacerlo y no estamos preparando”, dijo Chevalier.

El combate fue incluido en el cartel después que Top Rank optara por aplazar la participación del también boricua Xander Zayas para el próximo junio.

“Después de esta, quiero la pelea por el título del mundo, pero primero tengo que salir de esta”, comentó Chevalier antes de iniciar una sesión de entrenamiento en el Monterrey Boxing Club en Bayamón.

Bryan Chevalier (izquierda) es el cuarto clasificado por la OMB en las 130 libras. ( Suministrada / MCP )

Chevalier le ha tenido el ojo puesto a un enfrentamiento con el mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete y reiteró que lo perseguirá hasta lograr su cometido.

“Esto es un negocio y lo entiendo. Navarrete no se arriesgará peleando conmigo teniendo otros negocios, pero en algún momento en la vida se dará esa pelea. Cuando me haga campeón en la 130 y él (Navarrete) en las 135 libras puedo subir como mandatorio. Me puedo quedar para unificar. Todo dependerá del negocio que nos pongan en la mesa”, recalcó.

El bayamonés también tiene otra motivación, el venidero nacimiento de su primero hijo.

“Eso me provoca más hambre para traer ese pan a la mesa de mi familia. Tengo que seguir demostrando al mundo de lo que estoy hecho”, insistió Chevalier. “Será la primera vez que peleo en Nueva York, un escenario grande donde también peleó Miguel Cotto. Esa fue su casa. Nueva York es boricua y me siento contento por la oportunidad que me están dando”.

Porciones de la cartelera serán transmitidos en vivo por ESPN.