El Coliseo Roberto Clemente vibró durante la cartelera “Torneo de Campeones” que se llevó a cabo la noche del miércoles.

En el turno estelar de la velada, Bryan “Chary” Chevalier sobrevivió una caída para apuntarse un nocaut técnico en el séptimo asalto sobre César Juárez.

El mexicano llevó a Chevalier hacia aguas profundas, sin embargo, el puertorriqueño demostró gallardía para alzarse con el título Intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo, versión de las 130 libras.

“Este tipo de pelea es necesaria porque uno aprende. Me gustan y son necesarias para uno seguir creciendo”, reaccionó Chevalier. “El cambio de rival ocurrió pocos días antes de la pelea y cambié drásticamente la preparación que era evitar castigo, pero él (Juárez) no lo permitió. Aprendí que debo seguir el plan y esta pelea me puso los pies en la tierra”, agregó.

La caída de Chevalier ocurrió en el cuarto asalto después de recibir un cabezazo accidental seguido por un golpes de Juárez.

Bryan Chevalier entrará a los primeros cinco lugares en las clasificaciones de la OMB en las 130 libras. ( Victor Planas / MCP )

“La vista se me fue en blanco y recibo un golpe así que contó como caída. Cuando el referí vio la sangre por el cabezazo me llevó al doctor, pero son cosas que no están en mis manos. En el quinto lo que hice fue boxear y mantener la distancia. Me recuperé completamente y en el séptimo dije en mi esquina que lo iba a sacar y eso hice”, relató.

Chevalier indicó que tomará un descanso para reponerse del castigo antes de mirar hacia próximo.

“En la cartelera estuvo Emanuel “Vaquero” Navarrete que he perseguido desde que era campeón en las 126 libras, pero ahora tiene que contar conmigo. Después de la pelea él (Navarrete) subió al ring y le dije que estaba disponible, dijo que le interesaba, pero que sus planes son enfrentar a Oscar Valdez por un título que está vacante. Si no me escogen, seguiré trabajando para que sea el mandatorio y tengan que pelear conmigo sí o sí”, indicó.

En el combate semiestelar Néstor Bravo conquistó el título NABO de la OMB en las 140 libras que estaba vacante cuando detuvo a Adrián Yung en el séptimo asalto.

Debutan en grande

La nueva adquisición de Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment, el mexicano Yair “Manotas” Gallardo (1-0, 1 KO) derribó dos veces ocasiones Luis Ramos antes de terminar el pleito en el primer asalto. Asimismo, William “Willito” Ortiz (1-0, 1 KO) se apuntó un espectacular nocaut sobre Brian Rodríguez.