El mexicano César “Corazón” Juárez (27-12, 20 KO) fue anunciado para ocupar el lugar de Ángel “Bebito” Aponte para la pelea contra Bryan “Chary” Chevalier (17-1-1, 13 KO) durante la atracción estelar de la cartelera “Torneo de Campeones” en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan el 26 de octubre.

Aponte quedó fuera del evento debido a que hay una orden para su arresto por, presuntamente, amenazar a su expareja y, a su vez, el maltrato de una menor.

El combate de Chevalier contra Juárez será a 10 asaltos en la división super pluma (130 libras) por el vacante cinturón Intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Me siento un poco decepcionado ya que los planes eran aplastar a Aponte, pero son cosas que no están en mis manos. Gracias a mi equipo de trabajo y la empresa seguimos en busca de conquistar las 130 libras y el 26 de octubre habrá un choque entre Puerto Rico y México. Como todo el mundo sabe eso es una guerra asegurada”, comentó Chevalier mediante una comunicación escrita.

“Voy contra un mexicano experimentado que ha tenido grandes peleas. Una de ellas fue contra Emanuel Navarrete, quien ganó en el sexto asalto. Así que mi gente, hay más guerra aún”, agregó el púgil de Bayamón.

Juárez peleó en Puerto Rico en el 2015 cuando enfrentó a Nonito Donaire por el campeonato de las 122 libras.

“Tengo el hambre y los deseos de estar en la cima del mundo, pero voy con muchos deseos de ganar y voy con todo para ganar, sufrí una depresión por problemas personales pero ya me recuperé y estoy listo. Sé que no será fácil pues voy a la casa del león, pero no siento miedo. Estoy fuerte y motivado”, advirtió Juárez.