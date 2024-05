Universal Promotions llevará el “UP Boxing Series: Rumble in Paradise” a la región oeste de Puerto Rico con un evento el 28 de junio en el Coliseo José “Buga” Abreu en Isabela.

En el choque estelar, el aguadillano peso súper pluma, Orlando “Capu” González (22-2, 12 KO), buscará acercarse un poco más a la oportunidad de disputar el cinturón mundial cuando suba al ensogado en combate a 10 asaltos.

“Contento de estar peleando nuevamente en Puerto Rico, y más aún cerquita de casa”, mencionó González, quien ocupa la undécima posición en la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). “Agradecido con Universal Promotions y ProBoxTV por traerme nuevamente al escenario local. Estamos preparados para una gran noche de boxeo en Isabela”.

En el pleito coestelar a ocho episodios, el súper wélter Samuel “El Macho” Figueroa (12-2, 5 KO), irá contra el invicto Jean Carlos Cabral (6-0, 3 KO).

“Contento de esta nueva oportunidad de pelear en el área oeste”, dijo Figueroa, quien sufrió una lesión que le impidió pelear el pasado octubre en Mayagüez. “Tengo muchas ganas de subir al ring nuevamente. En Mayagüez tuve un percance que me impidió pelear, pero estamos listos para regresar en grande en Isabela. Cabral es un buen peleador, pero lamentablemente tendrá su primera derrota el 28 de junio. Soy más fuerte y tengo mucha más experiencia que él”.

Por su parte, Cabral respondió que no desperdiciará la oportunidad de preservar su intachable récord.

“El pasado marzo me echaron a Quontez McRath, quien era el rival de Samuel en Mayagüez y demostré lo que puedo hacer. Sé la gran calidad que tiene Samuel, pero nada de eso me quita el sueño. Me estoy preparando con gran intensidad. El 28 de junio iré motivado. Voy con una sola cosa en mente y me llevaré esa séptima victoria para Santurce.”

En otros combates, William “Yeyo” Colón (3-0, 2 KO) arriesgará su invicto ante Miguel Ruiz (1-1, 1 KO). Mientras tanto, Luis “Bebo” Martínez (6-1, 3 KO) peleará por primera vez ante su gente de Isabela cuando se mida a Carlos David Matos.

Además, Ángel “El Mensajero” Carranza (8-1, 5 KO), Alberto “Pupo” Nieves (6-4, 4 KO), Chris “El Alfa” Vélez (0-0-1), Julien López (4-0, 3 KO), Ángel Rosado y Juan Carlos Montañez, entre otros, completarán la cartelera.

“Estamos muy emocionados de poder presentar una gran cartelera en Isabela”, manifestó el promotor Javier Bustillo. “El 28 de junio tendremos un evento de gran calidad. Los mejores prospectos del área subirán al cuadrilátero para demostrar que en el oeste hay buen boxeo. El encuentro entre Samuel Figueroa y Jean Carlos Cabral es uno que promete acción de principio a fin. Capu González, Ángel Carranza, Bebo Martínez, Pupo Nieves, son algunos de esos peleadores que hay que venir a ver el 28 de junio en el Coliseo José Buga Abreu. Será una gran noche de boxeo.”