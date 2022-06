Nota del editor: Primera de una serie de historias con Miguel Cotto repasando su carrera de cara a su exaltación al Salón de la Fama del Boxeo.

El próximo domingo, 12 de junio, Miguel Cotto ingresará al Salón de la Fama del Boxeo Internacional para agrandar a 11 la cantidad de púgiles puertorriqueños en el recinto que también cuenta con el referí Joe Cortez, además del fenecido historiador y periodista Mario Rivera Martinó, ambos puertorriqueños.

Carlos Ortiz, Wilfredo Gómez, Wilfred Benítez, José “Chegüí” Torres, Sixto Escobar, Edwin “Chapo” Rosario, Pedro Montañez, “Cocoa Kid” Herbert Lewis, Héctor “Macho” Camacho y Félix “Tito” Trinidad cuentan con sus respectivos espacios en Canastota, una pequeña ciudad del estado de Nueva York que es sede del museo del pugilismo.

Dentro de poco, allí también será inmortalizado Cotto.

Los méritos para su selección al Salón de la Fama del Boxeo Internacional sobran. Su presentación estará a cargo de Freddie Roach, quien fue el último de cinco entrenadores que tuvo Miguel Cotto.

Cotto tuvo una condecorada trayectoria en el boxeo aficionado. Representó a Puerto Rico en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Campeonatos Mundiales y, a su vez, en unos Juegos Olímpicos. A nivel rentado ganó cinturones mundiales en cuatro divisiones (140, 147, 154 y 160 libras), algo que ningún boxeador boricua que le precedió logró.

Su presencia encabezando carteleras en Nueva York lo convirtió una atracción, al punto, que se vendieron sobre 130,000 boletos para verlo pelear 10 veces en el Madison Square Garden.

En el camino enfrentó figuras como DeMarcus Corley, Paul Malignagi, Ricardo Torres, Carlos “El Indio” Quintana, Zab Judah, Antonio Margarito, Manny Pacquiao, Shane Mosley, Floyd Mayweather Jr. y Saúl “Canelo” Álvarez, entre otros.

En preámbulo a la ceremonia que reconocerá las clases de 2020, 2021 y 2022, entre las cuales también destacan Mayweather Jr., Roy Jones Jr. y Bernard Hopkins, Cotto conversó cándidamente sobre los éxitos, sinsabores y las lecciones aprendidas.

¿Si pudieras resumir tu carrera en el boxeo con una frase o palabra, cuál sería?

“Es difícil resumir 29 años en una frase o una sola palabra, pero lo que comenzó por querer darme un estilo de vida más saludable perdiendo peso y ponerme en forma, resultó ser mi pasión, a lo que me dediqué y me brindó la oportunidad de edificar una familia, criar a mis hijos. El boxeo me ha dado la oportunidad de hacer las cosas de la mejor manera posible”.

¿Fue un romance inmediato?

“Para 1992 comencé a boxear por tratar de verme y sentirme mejor. A mis 14 años comienzo a tener éxito en el boxeo. Me hago campeón nacional junior, luego campeón nacional de mayores. Después fui a Centroamericanos, Panamericanos, Mundiales, Olimpiadas y se convirtió en mi pasión. Lo que me motivaba para levantarme día a día para dar lo mejor. Todo eso me preparó para llegar a profesional con la mejor base posible para poder aclimatarme rápido para lo que se avecinaba”.

¿Cómo hubiese sido tu adolescencia sin el boxeo?

“Nunca me he sentado a pensar en eso. No soy el atleta que cuando se retira, habla de su deporte. Todo lo contrario, mientras menos cerca esté o hable del boxeo me siento más tranquilo, pero definió mi vida. Me permitió ser ese niño soñador que quería crecer, que tenía una meta. Me permitió ser ese adolescente responsable. Me enseñó a trabajar, a fajarme por lo mío, a tener que pasar hambre para marcar el peso de una pelea. Fue una montaña rusa la cual al final del camino, cuatro años y medios desde mi retiro no tengo duda que si me brindaban la oportunidad de volver a nacer, fuera boxeador nuevamente”.

Si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué le dirías al Miguel Cotto adolescente?

“En muchos momentos el éxito te lleva a pensar de mala manera. Te hace creer que eres más de lo que en realidad eres. Le hubiese dado un pellizco para ponerlo en su lugar”.

No te pierdas mañana la siguiente parte de esta entrevista, en la que Cotto repasa sus triunfos y fracasos y sobre todo relata la experiencia vivida al pelear dos veces ante Antonio Margarito.