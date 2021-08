La anuncia defensa del campeón mínimo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Wilfredo “Bimbito” Méndez, fue cancelada la noche del jueves debido a que el nicaragüense Carlos Buitrago llegó a la cita en sobrepeso.

El duelo estaba programado para el sábado 14 de agosto en The Star, localizado en The Ford Center en la cuidad de Frisco, Texas. Según de informó, Buitrago confrontó unas complicaciones durante el campo de entrenamiento que no fueron especificadas.

Méndez, quien no pelea desde febrero de 2020, enseguida expresó su descontento por la cancelación de la pelea.

“Esto es una falta de respeto y de profesionalismo”, indicó Méndez desde la sede del evento. “Cumplí con mi deber. El jueves estaba en 105.5 libras con más de un año inactivo. No fue excusa para cumplir con mi deber y, sobre todo, fui más que bien en condición física”.

Para Buitrago hubiese sido su cuarta oportunidad por conquistar una faja mundial. En las previas tres perdió ante Hiroto Kyoguchi, Ángel “Tito” Acosta y Elwin Soto, todas en las 108 libras.

“Buitrago se pesó y estaba en 116 libras. Desde marzo que se empezó a negociar y se le dijo que iba a pelear por el título del mundo conmigo. Todo es como si él no hubiera nunca hecho campamento”, sostuvo Méndez.

“Aun así, se intentó negociar para que llegara a 107 a 108 libras y no accedió. Un muchacho que viene desde hace poco de pelear con la pulga en 108 libras”, agregó.