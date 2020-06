El regreso al ring del dos veces campeón mundial José “Sniper” Pedraza tendrá que esperar.

La pelea que estaba programada para la noche del jueves en Las Vegas, Nevada, tuvo que ser aplazada para una futura fecha debido a que uno de los entrenadores del púgil estadounidense Mikkel LesPierre dio positivo a coronavirus. La prueba forma parte de los protocolos que la empresa promotora Top Rank implementó para presentar hasta dos carteleras semanales en “La Burbuja” dentro del MGM Grand Hotel and Casino.

Como medida de precaución, ser optó por cancelar la participación de ambos peleadores.

Top Rank está contemplando la posibilidad de que el duelo sea reprogramado para una función a mediados de julio en el mismo escenario.

Pedraza estaba entusiasmado por la oportunidad de formar parte de la serie, por el momento, sin precedentes que se encuentra el boxeo rentado.

“Esto es un momento histórico dentro de una pandemia y me alegra ser parte de la historia. Mi meta es ser campeón mundial en una tercera división y la pandemia no me detendrá”, sostuvo Pedraza horas después del pesaje oficial.

El miércoles, ambos peleadores cumplieron con hacer el peso acordado de 141 libras.