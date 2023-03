El rey indiscutible de la división ligera, Devin “The Dream” Haney, arriesgará todos los cinturones que posee frente al excampeón de tres divisiones Vasiliy “Loma” Lomachenko.

El combate del 20 de mayo tendrá como escenario el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

Los púgiles estuvieron frente a frente por primera vez en Los Ángeles, California, para formalmente anunciar la pelea.

“He visto cientos de grandes combates a través de los años, pero cuando veo un combate como este, me agita la sangre porque es muy interesante. Cualquiera que se considere remotamente como fanático del boxeo debe sentirse atraído por esta pelea. Tiene todos los elementos de las grandes peleas del pasado. Estos dos hombres son peleadores de primer nivel que tienen todas las habilidades y la determinación para hacer una gran batalla”, dijo el promotor de Top Rank, Bob Arum.

Para Haney (29-0, 15 KO) será su segunda defensa como campeón indiscutible de las 135 libras después de dos victorias sobre George Kambosos Jr. en Australia.

“Es algo con lo que siempre he soñado. He estado esperando esta pelea desde el 2019. He estado pidiendo y rogando por esta oportunidad. Por fin ha llegado el momento. Las cosas han cambiado esta vez. Cuando él tenía los cinturones, no quería pelear conmigo. Pero es una pelea en la que realmente creo que soy el mejor peleador. Soy el mejor competidor. Seré victorioso. Estoy feliz de que finalmente haya llegado el momento”, sostuvo Haney. “Cuanto mejor es la oposición, mejor soy. Loma es un buen peleador. Pero estoy en un nivel totalmente diferente. En la noche de la pelea, el mundo verá eso. El mundo verá lo bueno que Devin Haney realmente es”.

Lomachenko (17-2, 11 KO) ha ganado los pasados tres compromisos desde que perdió ante Teófimo López en el 2020.

“Me siento emocionado de tener esta pelea el 20 de mayo. Esta es mi segunda oportunidad y haré lo mejor que pueda. Gracias al equipo de Haney por la oportunidad. Todos estamos preparados para esto”, indicó Lomachenko.